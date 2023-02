Rúben Amorim: “Esta época está muito aquém dos objetivos e nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizemos no campeonato”

Midtjylland tem campeonato parado

“Os jogos são sempre perigosos, nesse aspecto da competição temos vantagem. Tivemos menos tempo para preparar mas como nós competimos temos essa vantagem. O treinador joga sempre em 4-3-3, nos particulares não mudou muito na forma de jogar, acho que não vamos ser surpreendidos. Vimos de uma derrota, que não ajuda na preparação, mas é mais um jogo. Damos muita informação para os jogadores irem para o encontro confortáveis”

Derrota pesa e vai manter surpresas?

“A surpresa foi o Fatawu jogar na vez do Nuno Santos, já o fez na Taça da Liga, entrou bem, ganhou duas faltas. Não foram assim tantas as experiências. Vamos apresentar o melhor onze para o jogo. Acho que há coisas boas a tirar do jogo com o FC Porto. É pedir ao Marcus para rematar em frente. Dos dois remates enquadrados que o FC Porto teve era evitar um. Andamos a falar disto há muito tempo, o futebol tem destas coisas. Não se desculpa tudo com as fases, os erros. Temos tido mais oportunidades e não conseguimos marcar e quando sofremos cada vez está mais difícil. Usámos tudo o que aconteceu com o FC Porto e andámos para a frente, ver como o Midtjylland joga”

É a única prova que pode ganhar

“Não vejo as coisas assim, há clubes muito fortes. Os clubes portugueses nunca são favoritos, só penso jogo a jogo. O que temos de fazer é ganhar este jogo e preparar o próximo com o Chaves. O que quero é que os jogadores se sintam confortáveis a entrar em campo. E depois que o Marcus e os colegas chutem um bocadinho mais ao lado, para ajudar”

Liga Europa é taça de salvação?

“As receitas são um problema da direção e que já fizemos vendas este ano a contar com isso. Depois temos ordenados que nos permitem fazer contas sem a Champions. Será tema para a direção. Não quero pensar nisso, os jogadores não têm de pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Liga Europa não é a tábua de salvação. Queremos ganhar um título, este ano está mais difícil. No final da época podemos fazer um balanço dos últimos três anos. A única coisa que não escondo é que esta época está muito aquém dos objetivos e nem ganhar a Liga Europa vai salvar aquilo que nós fizemos no campeonato. Isto não vai salvar o planeamento da outra época. Não foi o facto de irmos à Liga dos Campeões que evitou que vendessemos os nossos melhores jogadores, bem antes pelo contrário. Estamos todos aqui a lutar pela vida, principalmente o treinador, e estamos a fazê-lo colocando o Chermiti e o Fatawu”

Renovação de Chermiti preocupa?

“Tem mais um ano de contrato, estamos salvaguardados. Temos vindo a fazer renovações com os miúdos, com os que achamos que estão mais avançados. Estamos a fazer esse trabalho, não nos preocupa nada. O Youssef sabe que aqui vai ter oportunidades, não há melhor sítio para eles. Acho que está tudo controlado e segundo sei vai resolver-se em breve”

Jogador que assumiu homossexual

“É um tabu e se calhar não há discriminação porque nunca tive um caso. Numa sociedade tão aberta como a nossa haver problemas. Vejo isso com normalidade, tenho dois filhos e não sei o que vai acontecer amanhã mas era algo que não me envergonharia”

Alterações táticas

“Temos vindo a ter nuances na equipa que mudam a forma de jogar, às vezes defendemos com um lateral subido, já jogaram dois avançados e não mudou o sistema. Não está nada fora de questão mas não vejo as coisas assim, podemos ter o mesmo sistema e jogar de maneiras diferentes. Já fizemos certos jogos em que o Nuno Santos quase não vai à linha defensiva e isso é um 4-4-2. Vejo mais assim do que dar um nome à equipa. O nosso sistema adapta-se. Para isso é preciso que os jogadores se mantenham no clube e o treinador”

Diomandé pode ser titular?

“Está pronto para jogar. Depois é consoante as características. Acredito que dentro em breve vai ter a sua oportunidade de ser titular. Não é fácil entrar como entrou contra o FC Porto. É muito adulto, está preparado. Em relação à rotação: quem estiver mais bem preparado joga, são eles que fazem a rotação”