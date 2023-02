Rúben Amorim: “Há anos assim, ressaltos que dão para eles e que não dão para nós”

O que falhou?

“São os detalhes. Temos perdido estes jogos nos detalhes, por vezes não fazemos golo quando temos de fazer e depois falta-nos maturidade competitiva em comparação com o FC Porto, mas diria que são os detalhes. Há anos assim, ressaltos que dão para eles e que não dão para nós. Não há muito a esconder, voltámos a perder e temos de pensar no próximo jogo”

Alterações no onze

“O Chermiti pelo que tem feito até hoje, merecia continuar a jogar. O Fatawu é muito explosivo no um contra um e nós queríamos explorar isso. Era para ser na direita, teve de passar para a esquerda porque o St. Juste não estava lá. Jogador muito veloz, bom nos duelos”

Faltou baliza

“Já vínhamos de um jogo parecido, onde tivemos dificuldades em marcar. Torna-se tudo muito difícil, contra uma equipa experiente que não nos deixa chegar muito à baliza. Mas tentámos. Não conseguimos, não estamos a conseguir definir bem e nota-se principalmente nestes jogos”

Marcas que deixa a derrota

“Foi um ano difícil que não começou bem, mas ainda há muito para fazer, uma melhor 2.ª volta. Isto não acaba aqui. Todos os clubes passam por maus momentos, nós estamos a passar por esse momento, não diria que é mau, estamos com dificuldade em levantarmo-nos. Mas o treinador está cheio de força”

Esgaio

“Expliquei-lhe, avisei-o antes que o ia tirar. Todos os jogadores do Sporting sabem que eu os defendo até à morte. Existe um momento em que já fizemos a alteração, mas queremos ir para a frente, olhamos para todas as peças e temos de ser muito frios na abordagem, ter coragem, o meu papel é esse, ver o que é melhor para a equipa e o Esgaio sabe que quando é preciso eu dou a vida por eles, quando é preciso sacrifícios eu tenho que o fazer porque primeiro está a equipa. Eu pedir-lhe desculpa, peço aqui também publicamente, mas a minha ideia é ganhar os jogos e por vezes não sou justo com toda a gente, porque é impossível”