Rúben Amorim: “Não tenho gostado dos resultados, mas temos tido uma evolução na forma como defrontamos as equipas grandes”

Paulinho

“Desde que foi, digamos assim, libertado para jogar, faz parte das contas, é um dos jogadores convocados e mais uma opção para a nossa equipa. Não vou dizer que vai ser titular ou se vai ser o Youssef [Chermiti]. Um deles vai jogar”

Diferenças entre jogo da Taça da Liga e campeonato

“Não vejo grandes diferenças na preparação do jogo. Conhecemo-nos bem. Podemos fazer alterações nas características dos jogadores mas a forma de jogar das equipas está bem presente nas cabeças dos treinadores. São dois clubes que têm sempre de vencer. É um jogo muito importante, como foi a final da Taça da Liga. Vai ser um jogo muito competitivo, esperamos desta vez ganhar”

FC Porto sem Otávio

“Se faço questão de não falar das ausências da minha equipa também não vou estar a falar das ausências dos outros. Se não jogar o Otávio pode jogar o Pepê, o Grujic. Será um FC Porto forte de qualquer maneira. Não dou grande valor a isso. A equipa do FC Porto vale pelo seu todo. Vamos retirar as características do Otávio e tentar imaginar quem é que vai fazer essa posição. Não vejo qualquer vantagem”

Só ganhou uma vez a Conceição no Sporting

“O Sérgio já marcou muito mais o futebol português do que eu marquei, mas eu também sou mais novo. Os treinadores estão sempre a aparecer. Quando iniciámos Braga e Sporting eu tinha vantagem, agora é o Sérgio. Para mim o principal é o próximo jogo, já não posso fazer nada quanto aos outros. Acho que antes não jogávamos tão bem como jogamos hoje. Tenho gostado mais, não dos resultados, mas temos tido uma evolução na forma como defrontamos as grandes equipas. Quando empatámos no Dragão e ficámos a dez pontos [no ano do título] eu não gostei nada, porque só defendemos, o FC Porto teve o completo domínio. Nos últimos jogos o FC Porto tem ganhado, mas temos jogado bem”

Diomande e Bellerín em condições para serem titulares?

“Já sim, têm feito um bom trabalho. Tinham ritmo de jogo, estão aptos para jogar. A única dúvida poderá ser o St. Juste, que passou mal a noite hoje. Não tenho certezas do lado do FC Porto, vou deixar aqui algumas incertezas também”

Perder pontos é o adeus à Champions?

“Todos têm de ter fome, não é só o Paulinho, se os outros não tiverem fome não jogam. Se o Paulinho teve de fora tem de ter fome para voltar. Toda a gente sabe da importância do jogo mas nós só pensamos jogo a jogo, não quero os meus jogadores a pensarem mais do que isso. O que eles têm de pensar é que têm de ganhar e que se não ganharmos é o fim do mundo. É assim que temos de levar até ao fim do campeonato. Foi assim com o Rio Ave, que tínhamos de ganhar, com o FC Porto é a mesma coisa”