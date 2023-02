Paulinho poderá jogar clássico contra o FC Porto após decisão judicial

Rúben Amorim foi o primeiro anunciar que o Sporting apresentara recurso da decisão de castigar Paulinho com três jogos de suspensão, na sequência do cartão vermelho e das ofensas aos árbitros na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto. A última dessas partidas de ausência deveria, justamente, ser frente aos campeões nacionais, mas o técnico dos leões poderá, afinal, contar com o internacional português no embate da 20.ª jornada da I Liga.

O Tribunal Central Administrativo Sul deferiu a providência cautelar apresentada pelo Sporting. Como noticia o “Record”, informação confirmada pela Tribuna Expresso, foi o juiz presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, Pedro Marchão Marques, a deferir a providência cautelar, perante a impossibilidade do TAD formar um colégio arbitral em tempo útil. O clássico entre Sporting e FC Porto está marcado para domingo, dia 12, às 18h00.

Paulinho poderá ainda ter de cumprir este terceiro jogo de castigo, já que o Tribunal Central Administrativo Sul apenas suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina, sendo a decisão final do TAD.