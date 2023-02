Em Vila do Conde sem Coates, mas novamente com Esgaio e Chermiti (os onzes de Rio Ave e Sporting)

Na conferência de imprensa de antevisão do Rio Ave - Sporting, Rúben Amorim avisara que, apesar de Nuno Santos estar em risco de exclusão do clássico contra o FC Porto, seria o ala português “e mais 10” em Vila do Conde. E assim é. Com Coates castigado, a entrada de Matheus Reis é a única mexida face ao onze que goleou o Sporting de Braga, com Ricardo Esgaio e Chermiti de novo titulares.

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Josué Sá, Patrick William; Costinha, Miguel Baeza, Samaris, Guga, Fábio Ronaldo; Leonardo Ruiz, Boateng.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Edwards, Pedro Gonçalves, Chermiti.

