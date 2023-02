Rúben Amorim e o penálti de Pedro Gonçalves: “Foi o único adulto na sala, fiquei tão contente por ver o estádio a gritar pelo Esgaio”

Rio Ave

Acima de tudo, é aumentar o nível. Conhecemos o relvado, em casa. Tem feito a diferença. Os jogadores sentem-se em casa. Fora, é diferente. O balneário diferente, mais frio, se calhar. Vamos defrontar uma equipa que joga bem, que nos complicou a vida nos primeiros 30 minutos da Taça da Liga. Temos de ter vitórias consecutivas. É importante cimentar.

Héctor Bellerín

"O Esgaio teve o apoio dos adeptos e fez um excelente jogo. Está num bom momento, terá que lutar pela titularidade. As características dos adversários contam muito. Morita esteve fora e Pote adaptou-se. Todos estão preparados. O Esgaio não vai mudar nada. O Bellerín já conhecemos, adaptou-se bem. Habituado a muito trabalho tático. O Diamondé foi um excelente negócio. Muito forte com e sem bola. Estou muito confiante que temos um grande jogador. O Diomandé e o Bellerín vão ser convocados."

Pedro Porro

“O Esgaio está motivado, tem mais espaço. Os jogadores sentem. Já toda a gente sabia que o Tottenham andava em cima do Porro, ele fala com os colegas. A saída do Matheus Nunes teve muito mais impacto. Custa sempre. Quando as coisas estão preparadas, há um impacto diferente. Temos de mudar as características. O Morita não joga da mesma maneira que o Matheus Nunes. É isso que pretendemos quando sai o Porro. Sabemos que não são tão fortes no 1x1. Ganhamos, com Esgaio, concentração defensiva. Os jogadores e os treinadores evoluem com isto. É uma baixa importante, mas estamos preparados.

Penálti Pedro Gonçalves vs. Esgaio

“O Pedro Gonçalves foi o único adulto na sala. O único que estava certo era o Pote. Fiquei tão contente por ver o estádio a gritar pelo Esgaio. Há uma regra: o que está no papel pode dar o penálti ao outro. Exagerei. O Pote fez bem. Tem de ter o direito a marcar o seu golo. Quando quiser passar, a responsabilidade é dele. Quero pedir desculpa pela reação. Foi o adulto na sala. Muito obrigado ao Pote. Não está certo, perdi a noção e tenho de manter a cabeça fria."