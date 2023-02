Rúben Amorim: “O Esgaio recebeu carinho dos adeptos e isso faz toda a diferença. Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos”

Golos desbloquearam resultado

“Marcando mais cedo, conseguimos controlar melhor o jogo, que era algo que precisávamos. Não críamos muitas oportunidades na primeira parte, mas estivemos sempre mais perto do golo, controlámos bem os ataques do Braga e fomos com justiça para o intervalo. Na segunda parte, marcámos logo a abrir, há a expulsão do Braga e tornou-se tudo mais fácil”

Esgaio dá garantias depois de saída de Porro?

“Esgaio é um jogador que precisa de ritmo para jogar e hoje recebeu carinho dos adeptos, e isso faz toda a diferença. Um jogador, não se sentindo tão confortável, vai com sensações diferentes para o campo. Metade da exibição do Esgaio deve-se aos adeptos. Ele sentiu essa força. Já vem a fazer isto há muitos anos em Portugal”

Exibição de Chermiti

“É um jogador com as características que vimos hoje, muito forte a segurar a bola. Vai crescer muito, tem pouco ritmo, tem poucos jogos este ano porque esteve lesionado. Mas mostrou as características que tem: muito chato, correu o jogo todo, forte de cabeça, forte nos apoios”

Adeptos pediram que Chermiti marcasse penálti

“Eu percebi que eles estavam a gritar Esgaio. Foi isso. Eu estava a dizer que os adeptos queriam e, devido ao apoio que eles nos deram e ao momento difícil que estão a passar, dissemos ao Esgaio, mas o Pote foi marcar o penálti. O Esgaio foi falar com ele, eles decidiram a bem. São dois bons marcadores, porque o Esgaio marcava os penáltis na equipa B do Sporting. Ganhámos, é o que interessa”