De um lado há Chermiti, do outro não há Ricardo Horta (os onzes de Sporting e Sporting de Braga)

Em Alvalade, Sporting e Sporting de Braga disputam o jogo grande da 18.ª jornada. Nos leões, Chermiti é a grande novidade, sendo o jovem titular devido ao castigado de Paulinho, com Trincão no banco. No primeiro encontro sem Pedro Porro, é Esgaio o titular. Nos minhotos, Ricardo Horta é baixa pela segunda ronda seguida.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos; Edwards, Pedro Gonçalves, Chermiti.

Onze do Sporting de Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Paulo Oliveira, Sequeira; Al Musrati, Racic; Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Banza.

