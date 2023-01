Rúben Amorim e o momento do SC Braga: “Está forte e confiante. E há uma grande vantagem: não tem metade da pressão que os grandes têm”

SC Braga

“Esperamos um jogo difícil, diferente da Taça da Liga, que foi um resultado anormal para a diferença das equipas. Uma equipa que está melhor que nós no campeonato, com mais pontos. Não estamos satisfeitos com os resultados, mas sim com o crescimento da equipa, acho que estamos a jogar cada vez melhor. A expectativa é sempre a melhor. Jogamos em casa, com o nosso público. Espero um jogo difícil, temos de nos impor”

Adeus de Porro

“É como o que aconteceu com o Nuno Mendes ou o Matheus. Mais do que a relação profissional, porque fazem falta à equipa e por isso é que são vendidos, na relação pessoal sentimos muito, nós afeiçoamo-nos muito aos jogadores. A relação entre jogadores e treinadores é muito forte. Mas os jogadores um dia são os nossos melhores amigos, os nosso filhos, ele agora é filho do Conte. Se jogarmos contra eles já sei as dificuldades que ele tem e farei tudo para vencer a equipa dele. Continuamos amigos, como eu falo muitas vezes com o Matheus e outros, mas sigo em frente. Agora os meus preferidos são outros. Os meus jogadores são sempre os melhores do mundo. Desejo as maiores felicidades ao Porro, mas prefiro os meus jogadores”

Bellerín

“Ainda não foi apresentado, se algum jogador entrar, aí falarei. Um jogador com as características do Porro não se arranja, por isso é que bateram a cláusula dele. O clube sabe que nós cá temos de vender, mas a verdade é que quiseram apenas aquele jogador e conseguiram. Temos de construir outros jogadores”

Reforços do SC Braga assustam?

“A equipa vale como um todo e depois tem a ver com a forma como a época está a correr. Já houve jogos em que tivemos oportunidades e marcámos e já nos aconteceu o contrário. O SC Braga resolveu o jogo na última jogada do encontro. Isso também faz diferença. Não é tanto os reforços, a forma como estão a ir buscar jogadores ou não que faz o Braga mais forte. Ganhou uma vantagem, está forte, está confiante. E acima de tudo, tem uma grande vantagem que eu já referi quando era treinador do Braga: não tem metade da pressão que os grandes têm e isso é uma grande vantagem”

Diomandé

“É um jogador com muito talento e que a maioria das pessoas não sabe a quantidade de clubes que tinha atrás dele e nós conseguimos. Porque arriscamos e porque dizemos aos miúdos que vêm para a equipa principal. Esse é o nosso projeto e não outros jogadores”

O que vai sentir com o fecho do mercado?

“Muito confiante e ao mesmo tempo muito stressado com a situação em que estamos. Mas muito confiante. Fico muito mais tranquilo quando não fazemos coisas à pressa, quando fazemos coisas pensadas. Os adeptos querem outro tipo de jogadores e eu tenho noção disso, mas eu fico mais tranquilo assim, porque temos um rumo. As contas vão fazer-se quando acabarem os projetos e cá estaremos para assumir as responsabilidades. Eu quero que feche rápido, já devia ter fechado. Estamos a fazer o nosso caminho com rigor e transparência. Quando assim é, torna tudo mais fácil”

Sporting contra os grandes



“Para mim, estamos a crescer. Na primeira época só perdemos um jogo contra os grandes e já éramos campeões, mas não tínhamos capacidade de responder em termos de jogo jogado às equipas grandes. Só que defendíamos muito bem e tivemos sorte em alguns momentos. Os meus jogadores não têm de se habituar à forma como o Otávio e o Pepe jogam. Desde que as coisas sejam iguais para os dois lados, estamos de acordo. A minha equipa tem de ser agressiva e ter sangue frio. A equipa não tem corrido bem. O Paulinho? Em certos momentos é difícil manter a calma. As confusões a mim não me dizem nada. No jogo jogado, mesmo com mais resultados, estamos a crescer. Temos de melhorar a abordagem de outros jogos, que valem três pontos como os jogos grandes”

Negócio de Diomandé. Risco?

“Se não apanharmos miúdos nesta fase já não conseguimos. Acho graça às contas dos objetivos, junta-se tudo. Já foi a história do Paulinho, quase que metiam o dinheiro da gasolina de ir buscá-lo a Braga nas contas. Mas depois não metem no Porro, mais os 15% do Edwards se calhar no final dá 50 e tal milhões. Um jogador de 19 anos se fizer 90 jogos no Sporting, qual é o dinheiro que ele vai valer? Para nós o jogador mais caro da história é um dia normal em outros clubes. Quando nos pedem para lutar pelos mesmos objetivos temos as mesmas responsabilidades. Quando gastamos um dinheirinho um bocadinho mais alto, e assumimos isso… é difícil perceber as contas dos clubes. É conforme querem vender a situação. Somos a equipa que vendemos mais titulares. É um miúdo de 19 anos, tem uma margem de progressão muito grande, temos de pagar, senão eles não vêm para cá. Fico estupefacto às vezes com as contas. Vendemos dois laterais por quase 50 milhões cada um”