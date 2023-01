Sporting repete a fórmula do dérbi para atacar o Vizela

Sporting

Antonio Adán, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Manuel Ugarte, Nuno Santos, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Paulinho

Vizela

Buntic, Igor Julião, Bruno Wilson, Anderson Jesus, Kiki Afonso, Guzzo, Aidara, Samú, Nuno Moreira, Kiko Bondoso, Osmajic

O jogo, a contar para a 17.ª jornada da Liga, está agendado para as 21h15, no Estádio de Alvalade (Sport TV1), em Lisboa. Os leões, pressionados pelo Casa Pia, tentam encurtar distâncias para Benfica, Sp. Braga e FC Porto, que só jogam no sábado. Acompanhe o jogo em direto, ao minuto, na Tribuna Expresso.