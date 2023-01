Rúben Amorim antes do dérbi: “O futuro do Porro será sempre num grande clube porque ele já está num grande clube”

Motivação para o dérbi

“A equipa está sempre motivada, vinha de um bom momento e depois o que aconteceu já aconteceu em outras alturas da época: num momento chave em que estamos a dar a volta à situação voltamos atrás. Tem a ver com a inexperiência da equipa, não todos mas muitos não estão habituados a lutar por títulos. Temos de entrar com mais intensidade e jogar melhor com a bola. Jogamos para vencer, mas quero que a equipa seja melhor nesses aspectos e nos duelos, porque vamos defrontar uma grande equipa”

Diferenças para o Benfica

“Nós sabemos bem da realidade e sabendo dessa diferença, de alguns anos, não nos podemos esconder atrás disso. Podíamos estar numa outra forma. São jogadores que têm outra capacidade porque levam anos de Liga dos Campeões, porque vendem melhor e nós estamos atrás no processo nesse aspecto. Quando assinámos sabíamos desta realidade e as coisas são como são, não nos podemos esconder atrás disso”

Morita

“Está apto mas não vai a jogo. Precisamos dos jogadores a longo prazo e não é treinando um dia, com baixa intensidade, que vai a jogo. Terá de aguentar, penso que na próxima semana já estará. Tem de fazer adaptação às cargas, não vamos arriscar só por ser o Benfica. Vamos entrar numa série de muitos jogos”

Derrota hipoteca Champions?

“Não sabemos o que vai acontecer. A distância já é muito grande, até para os lugares de Liga dos Campeões. É um jogo importante mas neste ponto já não temos de olhar para mais nada, é pensar jogo a jogo, melhorar no que temos de melhorar, que é, por exemplo, na parte de ter bola. É isso em que nos temos de focar e não mais para a frente. A responsabilidade é sempre a mesma, o foco é ganhar ao Benfica e depois logo se vê a classificação”

Diferença pontual reflete diferenças entre as equipas?

“A classificação diz que estamos longe do Benfica mas no meu pensamento podemos ganhar ao Benfica, seja em Alvalade ou na Luz. Se olharmos para onde perdemos pontos, poderíamos ter ganhado esses jogos. Mas isso vale o que vale”

Possíveis saídas

“Os jogadores já estão habituados, são fases complicadas para qualquer jogador mas é uma complicação boa. Pior é os que estão quase a ser dispensados e não têm para onde ir. O futuro do Porro será sempre num grande clube porque ele já está num grande clube e ele está muito feliz no Sporting. Mas é óbvio que mexe com a cabeça dos jogadores, ele tem feito um grande campeonato mesmo sabendo que há este interesse há muito tempo”

Schmidt

“Desde que cá estou no Sporting é que é para mim a melhor equipa, porque aumentou muito a velocidade, a defender e a atacar. Tem grandes jogadores, já teve, mas noto uma grande diferença na velocidade. Há um ano o Benfica estava muito em baixo e passado um ano o clube está com um melhor projeto, bem na Liga dos Campeões. Quero agarrar isso para os meus jogadores. Temos maus resultados há cinco meses, mas daqui a um ano podemos estar em posições invertidas. O futebol é isso mesmo. Eu inspiro-me em todos os treinadores, o Roger Schmidt é um grande treinador mas acredito que a nossa equipa pode vencer toda a gente e que eu como treinador posso ser melhor que todos eles, depende da fase”

Tanlongo

“Eles têm o seu espaço, se aproveitam ou não… É um jogador jovem, que jogava já há algum tempo no campeonato argentino. Agora precisa de crescer. Já conta e tem a ver com o momento, falta-nos jogadores naquela zona e agarrar a posição depende deles. É mais um jogador com qualidades mas precisa de tempo. Vamos dar o tempo que ele precisar. Agarrar o lugar depende dos jogadores”

Pote

“Vai jogar e vai ser Ugarte e Pedro Gonçalves no meio”