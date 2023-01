Mateus Fernandes e Arthur Gomes no 11 de Amorim para o Marítimo-Sporting

Marítimo

Carné, Cláudio Winck, Mosquera, Léo Pereira, Vítor Costa, Matheus, Rafael Brito, João Afonso, Xadas, Vidigal, Liza

Sporting

Antonio Adán, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Manuel Ugarte, Mateus Fernandes, Arthur Gomes, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Paulinho

O jogo entre lisboetas e madeirenses disputa-se no Funchal e arranca às 18h00, com transmissão na Sport Tv1. O Sporting, que tem o Casa Pia a um ponto, tenta encurtar as distâncias para Benfica, Sp. Braga e FC Porto, que estão a 12, seis e cinco pontos, respetivamente. Acompanhe aqui o jogo em direto, ao minuto, na Tribuna Expresso.