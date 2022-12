Coates e os 300 jogos pelo Sporting: “Ainda me faltam algumas coisas por atingir”

Os 300 jogos pelo Sporting

“Não sei, na verdade não sei, estava com muita vontade de fazer coisas neste grande clube, acho que ainda me faltam algumas por atingir, mas obviamente que estou contente pelo jogo, contente pelo que é a equipa, contente por estar no Sporting e nesta cidade.”

Sete vitórias seguidas, algo mudou?

“Não, não, creio que não mudámos nada, no começo da época não foi quiçá o melhor, mas continuámos a trabalhar e a creditar muito e o resultado está a aparecer agora.”