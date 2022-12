Rúben Amorim admite entradas em janeiro. E quanto a saídas? “O que me foi dito é que o Porro só sai pela cláusula”

Dúvidas para jogo com o Paços

“O Sotiris vai ser convocado, o St. Juste ainda não, quanto a mim ainda não deve ir a jogo. O Soto recuperou, foi uma pancada, está apto para ir a jogo”

Regresso do campeonato

“O que conta mais é o último jogo, fizemos um excelente jogo mas já passou, estamos com boas sensações, temos seis vitórias seguidas e vamos voltar ao campeonato que é a nossa prioridade. O que queremos fazer é jogar bem, não sofrer golos, que ficamos mais perto de vencer, e marcar o maior número de golos possível, contra uma equipa que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Não temos ideia que onze vai apresentar, como se vai apresentar, está com o terceiro treinador e usou vários sistemas. Vimos o que o novo treinador fez principalmente nos sub-23 do Rio Ave, tentámos de tudo para estarmos preparados”

Está de regresso do Sporting 20/21?

“Nós não podemos trazer esse espírito de volta, cada ano é diferente. Tivemos dois anos em que num deles ganhámos o campeonato e no outro fomos competitivos até ao fim. Este ano não está a acontecer isso. Seis vitórias não nos traz nada, porque tem de ser o normal neste campeonato, é isso que as equipas da frente estão a fazer. Temos de ganhar jogos para trazer boas sensações. Uma lacuna que tínhamos era a falta dessa fome que marcou esses dois anos e acho que recuperámos isso. Não é só os resultados, é a forma como jogamos, mais intensa e estamos a jogar melhor”

Pedro Porro

“Sabemos que há jogadores da nossa equipa que, pelo que têm feito, outros clubes os querem. Tivemos esse problema no verão. O que me foi dito é que só pela cláusula é que pode sair e se for pela cláusula nós não podemos fazer nada. Ele está muito bem, vive um dos melhores momentos da carreira e está muito concentrado no Sporting. Estamos preparados para tudo, sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula mas enquanto isso não acontecer eu penso que o Pedro está seguro”

Título

“Estamos muito longe do primeiro lugar. O nosso foco é ganhar jogos, jogo a jogo vamos ver e depois no fim fazemos as contas”

Matheus não saiu pela cláusula, pode acontecer o mesmo com Porro?

“No fim do ano tivemos esse problema com o Matheus Nunes e isso foi público, falámos sobre isso. O que me foi dito agora é que o Pedro Porro só sai pela cláusula. Eu vou acreditar na palavra das pessoas e quando resolvemos as coisas entre nós eu volto a confiar no que me dizem”

Sarabia

“Não muda nada. Sempre gostámos muito do Pablo, foi um jogador muito importante na nossa equipa, mas não muda nada porque nós continuamos a ter o nosso teto salarial, as nossas limitações, e temos o Rodrigo [Ribeiro] que acabou de assinar e temos de gerir bem. Temos de arranjar espaço para os miúdos, emprestamos ou não emprestamos, e no fundo eu acho que há bastante talento na academia em certas posições e nós vamos ter de arriscar. Estou a olhar mais para o Rodrigo do que para o Pablo, embora o Pablo seja um grande jogador, identificado com a nossa forma de jogar. O Rodrigo vai ter mais espaço, mas depende dele e ele tem de responder da melhor forma, a exigência é muito grande, mas acreditamos muito nele. Vou focar-me em torná-lo num grande jogador, acredito que ele pode ser um grande jogador”

Paulinho

“Isto é tudo muito rápido, construir custa às vezes muito tempo e destruir é muito rápido. Ele vive de bons jogos e de golos. Ele tinha vindo a fazer bons jogos, mas não marcando torna tudo muito complicado. O que ele tem de fazer é esquecer tudo o que está a passar, sabendo que a história muda de jogo para jogo. Sente-se que ele se está a divertir e é focar-se muito naquilo que é o trabalho dele”

Mercado, saídas?

“Depende da ideia dos jogadores e principalmente da ideia do clube e do treinador. Temos de pensar agora e no futuro. Poderá uma ou outra adaptação no mercado, não só a pensar no momento mas também no futuro. Um ou outro jogador que já temos pensado pode entrar e outros que estão na formação podem subir. Vamos fazer essa avaliação em janeiro”

Coates, 300 jogos pelo Sporting

“É aquilo que eu lhe digo todos os dias, que ainda é um jogador muito novo, que pode evoluir muito. Durante anos meteu na cabeça que era um jogador mais estático, mais lento e não é assim tão lento. Pode melhorar muito com bola. Vamos exigir dele cada vez mais, no rendimento dele. Parabéns pela carreira bonita que está a fazer. Tem apenas um campeonato nacional e por isso temos de exigir mais a todos nós, principalmente ao capitão e cá estaremos todos para o ajudar para que assim seja”

Qual é o jogo de 2022 que quer que se repita?

“Gostei do último jogo, porque me permitiu descansar mais rapidamente e em 2022 houve jogos que foi sofrimento até ao fim. Foi um bom jogo para o treinador, muito tranquilo. E que não se repetissem os jogos com o Marselha, em que nós não pudemos ser competitivos, foi o que me doeu mais. Foram os jogos que nos custaram a passagem e em que nós não fomos competitivos. Destruímos o jogo no início. É uma frustração diferente dos jogos com o Ajax e Manchester City, aí lutámos mas os treinadores são melhores que nós, os jogadores às vezes são melhores”

Essugo

“O Dário será titular, por tudo o que tem feito, tem respondido bem. O trabalho que temos feito com ele, ele tem evoluído com isso. Lembrar que ele só tem 17 anos e é o barómetro do que podemos fazer, demorar tempo a construir um jogador. Ele estreou-se na época em que fomos campeões e hoje com 17 anos é um jogador ainda muito novo mas completamente diferente. É o jogador mais parecido que temos com o Palhinha”