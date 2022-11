“Podia ter saído em grande, sei que é um risco enorme, mas gosto mesmo de estar cá”: Rúben Amorim renova com o Sporting até 2026

A surpresa surgiu quando, ao início da tarde, o Sporting informou que Rúben Amorim, o técnico que não dá entrevistas, participaria no “ADN de Leão”, um programa que é transmitido nas plataformas digitais dos leões. A ocasião serviu para uma revelação: num curto vídeo publicado no Twitter, foi o próprio treinador português a anunciar já ter assinado até 2026 com o clube.

Rúben Amorim, de 37 anos, estende assim por mais duas épocas o contrato que tinha com o Sporting, o qual durava até ao final de 2023/24. Agora, a ligação entre o técnico e o emblema liderado por Frederico Varandas vai até ao fim de 2025/26.

Numa conversa publicada no canal de Youtube do Sporting, o treinador explicou a decisão de renovação: “Podia ter saído em grande, sei que é um risco enorme, mas gosto mesmo de estar cá”. O técnico disse saber as “noites” em que não vai dormir e estar consciente que haverá “alegria e desilusões”, mas que recentemente, quando mostrou “estar disponível para sair caso fosse o melhor para o clube”, sentiu que as “pessoas gostam muito" que esteja no Sporting.

Numa mensagem dirigida aos sportinguistas, Amorim agradeceu o “apoio” e deixou uma promessa. “Já correu bem uma vez, vai correr bem outra vez. Obrigado pelo vosso apoio e peço desde já desculpa por alguma coisa que aconteça no futuro. É um orgulho representar o Sporting”, garantiu o português.

Rúben Amorim chegou ao Sporting em março de 2020, na altura como o quarto técnico da equipa naquele campanha, depois de Marcel Keizer, Leonel Pontes e Silas. Desde aí, o ex-médio internacional português orientou os leões em 126 encontros, com 87 vitórias, 17 empates e 22 derrotas. Amorim é já o 5.º treinador com mais partidas no comando do Sporting, só superado por Fernando Vaz (133), Jorge Jesus (156), Paulo Bento (194) e Joseph Szabo (270).

O ponto alto da passagem do português pelo banco de Alvalade foi, até agora, o título de campeão nacional erguido em 2020/21, permitindo quebrar um jejum de 19 anos do clube sem vencer a I Liga. Além dessa conquista, o homem que Varandas foi buscar a Braga somou ainda, no Sporting, as Taças da Liga 2020/21 e 2021/22 e a Supertaça em 2021/22, num total de quatro troféus.