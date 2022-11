Rúben Amorim: “Já tivemos vitórias folgadas, precisamos é de vitórias consecutivas”

A análise ao jogo

“Já tivemos vitórias folgadas, precisamos é de vitórias consecutivas. Entrámos muito bem no jogo, a criar oportunidades e novamente a falhar, com a expulsão fomos mais acutilantes e vencer justamente, mas podíamos ser mais agressivos no fim. Foi o que tentámos fazer, justa a vitória.”

Tentou pressionar mais alto?

“Sim, é uma equipa confiante, mas temos vindo a fazer isso mesmo quando não obtemos resultados, principalmente as nossas primeiras partes são muito pressionantes, hoje foi mais um jogo assim, acabámos por marcar e quando marcamos facilitamos um bocadinho a nossa vida. Ir para o intervalo com 2-0, controlámos bem o jogo e o Vitória não teve ocasiões, ainda por cima com um [jogador] a menos.”

E agora?

“Quanto a mim, que sou treinador, vamos já pensar no próximo jogo, temos de ganhar e depois vem uma paragem longa. Portanto, ter essa sensação da vitória, de duas vitórias consecutivas e temos de construir a partir daí. Depois sim, parar para pensar e preparar a Taça da Liga.”