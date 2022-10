Rúben Amorim: “Não vejo as bolas paradas desde que cheguei cá. É o único momento em que consigo parar e pensar no jogo. Sempre fui assim”

Gestão para o Arouca?

“A gestão é feita de acordo com os melhores jogadores que temos para vencer o Arouca, é a única gestão que fazemos. O Morita está fora, e não sei durante quanto tempo. O Paulinho está fora também. O Neto continua fora, Dani também. O Esgaio volta. O St. Juste continua limitado mas o resto do pessoal está pronto para o jogo. Precisamos de estar muito frescos para o Arouca, têm médios muito rápidos, três jogadores na frente que se não pressionarmos vamos ter problemas. Mas apresentar a melhor equipa não a pensar no Eintracht porque a nossa prioridade é o campeonato. E aí estamos atrasados. Um factor importante neste jogo vai ser a frescura física por isso vamos apresentar os jogadores mais frescos para este jogo”

Portugal na Champions

“Em Portugal fazemos muito com menos, em comparação com outros campeonatos. Os profissionais trabalham bem, os treinadores, os clubes, a formação, departamentos médicos. Temos um excelente nível. No campeonato talvez tenhamos de melhorar, na organização. Aqui ainda não há muito aquela ideia do investidor e isso leva-nos a ter de vender jogadores e a formar outros. Faz parte das características dos nossos clubes e do nosso campeonato. Mas somos bastante bons e profissionais”

Perigos do Arouca

“São uma equipa muito perigosa nas transições e é uma característica muito importante no nosso campeonato. O Antony é muito forte nisso, os outros dois avançados também e depois têm o David Simão e o Alan Ruiz que são jogadores que passaram por clubes grandes e jogam bem com a bola. Quanto mais as equipas se libertam da pressão dos pontos, jogam melhor e contra o Sporting não têm a responsabilidade. Se formos poupar jogadores não vamos ganhar nem este jogo nem o outro. A melhor forma de preparar o jogo do Eintracht é ganhar ao Arouca, é uma energia extra para a preparação do próximo jogo”

Aposta em jovens

“Quando surgem as oportunidades, eles têm de estar preparados. Neste jogo, o único defesa esquerdo que tínhamos era o Nazinho. Eu achei que eles estavam a carregar muito pelo lado direito, podia ter entrado o St. Juste, mas não estava dentro do limite de tempo dele e teve que ir o Nazinho. Sem Morita, se tivéssemos o Pote poderíamos baixar e colocar um jogador mais experiente na frente, mas temos o Mateus ou o Sotiris. O Fatawu era o mais explosivo da nossa equipa e é o melhor de cabeça. Tudo tem uma explicação, não metemos por meter”

Substituições com o Tottenham

“Já estávamos a sentir muitas dificuldades quando entraram. Com o Arthur não senti dificuldades. O Nazinho sentiu um bocadinho o jogo, o Mateus também, porque era a estreia. O Arthur não senti nada. O Fatawu com as dificuldades táticas que tem. O facto de não termos bola não ajudou. O Matheus Reis perdeu frescura, o que não ajudou o Nazinho a subir mais. Foi a qualidade do Tottenham e nós, que não conseguimos ter bola e dificultámos a vida aos miúdos. Acho que o Mateus, mesmo não fazendo um grande jogo, foi à luta, foi desinibido. Acho que foi um problema mais global. Perguntaram-me se a primeira parte tinha sido a nossa melhor primeira parte e não acho, acho podemos fazer melhor. Foi uma coisa de equipa e não de miúdos. Lembrar que o Arthur é que fez o passe para a oportunidade do Nazinho. Quero olhar para o lado positivo”

Não vê as bolas paradas

“Não as vejo desde que cheguei cá. É o único momento em que eu consigo parar e pensar no jogo. Não tem a ver com ansiedade. O penálti sim. Se tivéssemos perdido com o Casa Pia… eu senti que era um momento muito importante. Às vezes há momentos que nós parecemos insignificantes e que são muito importantes. As bolas paradas não têm nada a ver com isso, são o único em que eu consigo pensar e está entregue a outra pessoa, é outra pessoa responsável nesse momento. Sempre fui assim, é o meu momento de estar desligado e outro treinador assumir”

Quer reforços?

“Não pensámos nisso, mas a nossa ideia é não ir ao mercado, pelas razões que já disse. Temos de ver que tipo de competições temos, e isso é importante, fazer contas aos jogadores e esta pausa do Mundial vai ser para isso. Mas a nossa ideia é não ir ao mercado. Em relação à turbulência, se perdermos com o Arouca volta a turbulência, porque depois temos um jogo que decide uma competição e se não passarmos a turbulência vai ser muito maior. Faz parte de jogar num clube grande. Este jogo é um dos mais importantes e o que temos de fazer é ganhar ao Arouca”

Título

“Ainda temos uma palavra a dizer, porque ainda vamos jogar contra toda a gente e queremos ganhar os jogos todos. Vamos ter sempre uma palavra a dizer”