Paulinho é titular no Tottenham-Sporting

Tottenham

Hugo Lloris, Doherty, Romero, Dier, Davies, Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Lucas Moura, Son, Harry Kane.

Sporting

Adán, Pedro Porro, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Nuno Santos, Manuel Ugarte, Morita, Francisco Trincão, Marcus Edwards, Paulinho

Os leões visitam esta noite o estádio dos spurs, em Londres, e procuram manter-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Apesar de ter perdido dois jogos seguidos com o Marselha, os portugueses têm os mesmos pontos do que os franceses e estão somente a um do líder do grupo, o Tottenham, o rival desta noite (20h, TVI)