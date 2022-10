Rúben Amorim: “Gosto da incerteza de não saber o amanhã, não pensar que Inglaterra, Espanha ou Itália são o meu sonho. Não faço planos”

Reencontro com o Tottenham depois de triunfo em Alvalade

“O Tottenham sabe que, se ganhar, passa aos oitavos, mas nós também temos de vencer. As duas equipas tiveram muito respeito uma pela outra no primeiro jogo, já se conhecem melhor, apesar de o Tottenham ter mudado o sistema depois de algumas lesões na frente. O resultado é mais decisivo do que o da primeira volta”

Condição física de Coates

“Em princípio, o Coates poderá estar de início. O St. Juste vai estar no banco mas, como sempre, vamos ter uma atenção especial em relação a tempo de jogo. Ele não fez pré-época, temos de o manter saudável até à paragem de seleções para, aí, fazer a sua pré-época”

Palavras de confiança de Varandas

“Vejo com alegria que confie no nosso trabalho, mas sabendo que isto é dia a dia. Depende muito dos resultados, do que vai acontecer daqui para a frente. O que aconteceu para trás já não conta”

Na ausência de Pote, Paulinho será titular?

“Contra o Casa Pia, ele fez o que muitos outros já fizeram, que foi entrar no jogo e ser decisivo. Na nossa equipa não há titulares. Mesmo tendo o Pote, o Paulinho seria sempre uma opção para entrar de início. Ele está a crescer depois de uma lesão”

Comparação entre o Sporting quando Amorim chegou e o Sporting agora

“Temos muito mais futuro no plantel, jogadores jovens de grande potencial. Vemos um clube completamente diferente também em termos financeiros e um clube completamente diferente na relação entre equipa principal e jovem. A única parecença que vejo foi o ambiente no estádio, que com estes resultados senti um bocadinho o ambiente do passado. Mas isso tem a ver com os resultados. Entendo que o clube vai ter de fazer outra vez o que fizemos na primeira época: pegar em miúdos, fazer mais-valias para depois tentar manter os jogadores. O caminho é muito mais claro, toda a gente no Sporting sabe o caminho que tem de fazer. Muita coisa foi feita, está tudo no bom caminho, apesar do número de derrotas. Esta equipa tem uma identidade que aquela equipa não tinha, nem de perto nem de longe”

Oportunidade para Marcus Edwards mostrar-se à seleção inglesa

“É um jogador que tem muito talento e toda a gente em Inglaterra dizia o mesmo. O ex-treinador dizia que ele tinha qualquer coisa de Messi. Foi para um bom clube de Portugal, desenvolveu-se, chegou a um grande clube de Portugal. Está a desenvolver-se, a crescer. O talento está lá, pode melhorar muito, não só nos jogos, mas no dia a dia do que é ser profissional de futebol. É um rapaz muito alegre, acho que está feliz no nosso clube. Tem ainda muito para dar e para melhorar, mas vejo um futuro muito risonho para o Marcus Edwards"

Sonha treinar clube inglês?

“Eu não tenho um sonho específico de treinar um clube em particular. Sou feliz quando toda a gente rema para todo o lado. Quero estar em grandes campeoantos, mas não é isso que me atrai. É ter um bom projeto, bons jogadores, transmitir a minha identidade. Que a equipa represente o que sou como treinador. Já estou num grande clube, sou muito jovem. Gosto muito da incerteza de não saber o dia de amanhã, não pensar que Inglaterra, Espanha ou Itália são o meu sonho. Não faço planos nenhuns"