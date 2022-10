Sporting-Casa Pia: clube repudia violência na bancada, promete colaborar ativamente com a polícia e interrompe conversas com Juve Leo

O Sporting emitiu um comunicado , nesta manhã de domingo, a reagir aos incidentes registados numa das bancadas do Estádio de Alvalade, perto do minuto 20. O clube anunciou ainda que deu por terminadas “as tentativas de celebração de protocolo” com a claque Juve Leo.

“O Sporting Clube de Portugal lamenta e repudia os episódios de violência ocorridos ontem, no Estádio José Alvalade, durante o jogo com o Casa Pia Atlético Clube”, começa por dizer o comunicado, numa alusão à intervenção policial que terá sido motivada pelo recurso a engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos, algo que passou a ser crime em Portugal.

A direção do clube lisboeta reiterou “a sua posição em prol de um espectáculo desportivo saudável”, garantindo que “manterá a sua intransigência na luta contra o crime e a violência no Desporto”. Mais: o Sporting anunciou ainda que vai “colaborar ativamente” com as autoridades e com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto para “identificação de todos os responsáveis pelas ocorrências” ocorridas no sábado à noite, no Sporting-Casa Pia, que os leões venceram por 3-1 .

O último parágrafo do clube de Alvalade deu conta ainda, por “um acumular de acontecimentos similares”, que estão definitivamente interrompidas as conversas com a claque Juventude Leonina, com vista à celebração de um protocolo.