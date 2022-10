Três canhotos na defesa e a fórmula da mobilidade na frente: os 11 para o Sporting-Casa Pia

Sporting

Adán, Gonçalo Inácio, Marsà, Matheus Reis, Pedro Porro, Manuel Ugarte, Morita, Nuno Santos, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards

Casa Pia

Ricardo Batista, João Nunes, Vasco Fernandes, Fernando Varela, Lucas Soares, Afonso Taira, Romário Baró, Leonardo Lelo, Kunimoto, Clayton, Godwin

O jogo entre os dois clubes de Lisboa arranca às 20h30 (Sport TV1), no Estádio José Alvalade. O Sporting vem de duas derrotas, com Marselha e Varzim, já os de Pina Manique perderam na última jornada da Liga, com o Vizela, e ganharam para a Taça, no campo da Associação Recreativa São Martinho.