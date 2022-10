Rúben Amorim: “Se mantivermos estes resultados, eu serei sempre o responsável. E se tiver de seguir em frente sairei”

Casa Pia

“Os nossos rivais diretos é o Casa Pia. Está à nossa frente e é o único jogo que conta. Tivéssemos ou não ganhado ao Varzim, teríamos sempre de ganhar. Perdendo com o Varzim, uma equipa da Liga 3, na primeira eliminatória… obviamente que temos de ganhar, como sempre. É tudo igual. Temos de recuperar um bocadinho a chama que sempre tivemos. É o mais importante. Mais importante que os títulos ou o dinheiro que trouxemos, o que trouxemos em termos de chama e ligação entre todos estamos a perder um bocadinho, porque isso vem dos resultados. É um jogo importantíssimo para nós”

Interesse do Aston Villa

“Sou treinador do Sporting e não há nada a dizer sobre esse assunto, mais uma vez”

A frase “a culpa não vai morrer solteira”

“Tenho a responsabilidade e a culpa será sempre minha no fim do campeonato. Esteja eu aqui dois dias, dois anos, até ao fim do ano, serei sempre o responsável e se mantivermos esta cadência de resultados eu serei o responsável e se tiver de seguir em frente sairei porque esta foi a exigência que metemos no clube. Foi o que quis dizer. Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis poderiam ser outros, não foi justo, a responsabilidade é minha. Isto ainda não acabou, temos muito para fazer, títulos para ganhar, objetivos. No fim das contas, não há problema, farei a minha avaliação”

Revolução no projeto?

“Não, não vai haver revolução nenhuma, sabemos o projeto em que estamos. As coisas estão a ser bem feitas mas os resultados não estão a sair. Mas as coisas têm uma direção. Perguntaram-me se haveria um ataque ao mercado para salvar a época e eu disse que não. Nós temos o nosso projeto, temos miúdos a surgir e temos de criar oportunidades para esses miúdos, mas já estamos a fazer isso há três anos”

Adeptos

“Para mim têm sido muito justos. Quando ganhávamos e jogávamos bem e tínhamos esta fome mesmo quando não jogávamos bem, eles apoiavam. Desta vez fomos eliminados à primeira na Taça, não estamos bem no campeonato, estamos na luta num grupo muito difícil na Liga dos Campeões… temos de encaixar o que os adeptos nos quiserem mostrar, a responsabilidade está no nosso lado. Contra o Varzim mostrámos identidade mas faltou algo. Temos de aumentar essa fome em todos os jogos. Temos de ser mais agressivos e marcar golos”

O que pode salvar a época do Sporting?

“Os rivais são-me indiferentes. Estou muito focado neste jogo, já estou normalmente, mas agora nesta fase só o Sporting interessa. Salvar a época? No fim faremos a avaliação, os adeptos, vocês, nós aqui dentro. E logo se vê. Partindo da base que o ano passado a passagem aos oitavos da Champions, 2.º lugar, Taça da Liga e Supertaça foi escasso. O campeonato ainda não acabou e isto pode mudar de um momento para o outro. No futebol já vi coisas mais difíceis a acontecer”

A boa defesa do Casa Pia

“É uma equipa que sofre muitos poucos golos, joga com o nosso sistema, podem também apresentar-se com três médios, porque eu conheço o Filipe e já trocámos impressões na pré-época. Foi isso que trabalhámos na semana. O Godwin é se calhar um dos jogadores mais perigosos em transições. Vêm sem responsabilidades, estão à frente do Sporting à 10.ª jornada. Estou à espera de uma equipa à espera do nosso erro, fortes nas transições. Uma equipa muito competente e tranquila na tabela. Temos toda a responsabilidade, num momento de pressão e os jogadores têm de encaixar isto. É muito bom jogar no Sporting ou em clubes grandes mas nestes momentos é que temos de responder”

O que tem aprendido nesta fase

“A ter maus resultados, em 14 jogos perder seis não é normal. Tenho uma curta carreira, se deus quiser vou passar por isto muitas mais vezes. Aprendo todos os dias, mesmo quando estou bem. Mesmo em grandes momentos fui sempre preparando isto, sabia que podia acontecer. Mas tenho a certeza que podemos dar a volta. Não podemos perder a chama, temos de a recuperar”

Esgaio

“Ainda não vai ser convocado esta semana, por coisas específicas. Da mesma forma em que antes não pode descansar porque o Porro não estava, desta vez é o Esgaio a descansar. O Porro vai jogar mas não vai fazer os três jogos da semana, porque é difícil para ele, vem da lesão. Estamos já a fazer o nosso planeamento, tendo em conta o momento dos jogadores. Gestão normal dos jogadores”

Jovens

“Não houve uma semana que eu me lembre no Sporting que não tenhamos chamado miúdos. É uma coisa normal. Houve atenção porque eu falei disso. O processo é o mesmo. Temos jogadores na equipa principal, nós não estamos a ter resultados e vamos fazendo a ligação com os miúdos, quer na Youth League como na Liga 3”