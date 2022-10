Rúben Amorim: “Eu sempre disse que tinha muitos defeitos. Chamem teimosia ou não, eu às vezes ainda faço pior”

Varzim

“É uma equipa que ainda não perdeu e essas equipas entram sempre com a ambição que têm, vivem momentos em que tudo corre bem. Uma equipa muito bem trabalhada, que já ganhou a uma equipa de uma divisão superior, um clube com uma identidade forte, o espírito da Póvoa. Nós temos o Neto que conhece bem isso. Vai ser uma batalha, ainda que não seja no estádio do Varzim e sim em Barcelos. Esperamos um jogo de Taça, temos a responsabilidade do jogo, queremos ganhar e é uma prova que ainda não ganhámos e é um dos objetivos da época”

Gestão

“Vamos apresentar a equipa que nos dá mais garantias de vencermos o jogo, não vai haver gestão nenhuma. O momento diz-nos que temos de ganhar frente a uma equipa que ainda não perdeu. Há três anos, o Sporting foi eliminado pelo Alverca, que era da mesma divisão. Vamos apresentar o melhor onze, fazendo aqui ou ali alguma rotação”

Esgaio

“Aquilo que todos os jogadores, em bons e maus momentos, têm de se focar é no próximo jogo. O passado já lá vai, foi na semana passada. A minha forma de gerir é o próximo jogo. Queremos ser melhores, ganhar mais jogos, jogos consecutivos. Quanto à gestão, é esperar pelo jogo Varzim e vocês vão ver qual foi a forma de melhor gerir o Esgaio, falta um diazinho para terem essa resposta”

Derrota mais difícil?

“Não é que me tenha afetado mais, mas foi uma semana difícil. Nós não conseguimos competir com o Marselha. Errámos e isso cria frustração. Enquanto que em outras derrotas tentámos e não conseguimos, os outros foram simplesmente bem melhores, o Ajax, o City. E entre estes dois jogos há o do Santa Clara, que me deixou claramente irritado, na 2.ª parte. Diria que não foi a derrota mais difícil de gerir, porque não há muito para tirar do jogo em si, mas foi uma semana difícil. Santa Clara por culpa nossa, os outros também, mas situações diferentes. Se calhar foi a semana mais complicada e isso notou-se bastante no fim do jogo”

Baixas

“O Arthur, que seria titular, apanhou uma virose. O Porro está mais ou menos, não sabemos se vai jogar. Mas está diferente do Arthur. O Nazinho também está com a virose. O Seba não recuperou. Em relação ao Franco e ao Adan, pensámos muito, porque sem o Seba precisávamos de uma referência, mas vai jogar o Franco, porque deu grande resposta, porque é muito adulto e porque o Inácio vai ser capitão, precisa desses momentos de ser líder da equipa. O Soto vai jogar porque o Ugarte está todo roto, digamos assim. O resto não vou dizer, porque o Tiago está a ouvir e não quero dar tudo. O Jovane vai ser convocado e de resto ninguém recuperou”

Varandas diz que não há obrigação na Champions

“O presidente falou no que é a ideia e o plano de uma competição em que uns têm umas condições e nós temos outras. Em relação à equipa técnica e jogadores o que eles têm de pensar é que é obrigatório lutar pela passagem, que podemos lutar, que queremos passar. Em relação a mim, a ideia passa por passar, temos os mesmos pontos do ano passado e vamos à luta”

Jogadores preferidos

“Eu sempre disse que tinha muitos defeitos. Chamem teimosia ou não, eu às vezes ainda faço pior. É um dos meus defeitos, é falta de experiência, é feitio. Às vezes corre bem, outras mal. Percebo o que os adeptos sentem, a frustração. Eu também a sinto, foi bastante notório. A única maneira de dar a volta é ganhar jogos. Os adeptos têm toda a razão de estarem chateados com o treinador, porque não ganhamos jogos seguidos e estamos a perder pontos em todas as competições”