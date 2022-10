Rúben Amorim: “A minha responsabilidade é proteger os jogadores: enquanto o Esgaio cá estiver terá sempre a minha proteção”

Derrota traumatizante?

“Acima de tudo porque é um jogo em casa e depois porque não conseguimos discutir o jogo. Também não entrámos tão bem como entrámos em Marselha, mas o Marselha também sem perigo, mas com posse de bola, o que já aconteceu em outros jogos quer no ano passado como neste ano em que depois conseguimos crescer no jogo. Mas desta vez com a expulsão e o penálti na mesma jogada condicionou muito o jogo e mais uma vez não conseguimos recuperar a tempo de estabilizar. Tornou tudo mais difícil”

Esgaio

“Não é um momento bom para o Ricardo Esgaio. Aquilo que digo é sempre é: a minha responsabilidade é proteger os jogadores, sempre, e enquanto o Esgaio aqui estiver e eu estiver aqui terá sempre a proteção do treinador, gostem os adeptos ou não. Eu já sei disso, é normal, compreendo os adeptos, mas é um dos meus jogadores preferidos. Até ao fim. Deixarei eu isto e continuarei a ter relação com o Esgaio. Porquê? Porque dá tudo, porque gosto dele como homem, gosto dele como jogador. Eu sei que os adepto não gostam, mas é mesmo assim”

Opções por jogadores jovens

“Não vale a pena utilizar isso porque soa a desculpa. As pessoas vão fazer a avaliação de acordo com os jogos e os resultados e quem quiser olhar para o panorama geral pode olhar. Não vamos utilizar isso como desculpa porque não utilizámos contra o Frankfurt e contra o Tottenham. As coisas são como são. Neste momento é difícil meter tanta gente sem experiência, tanta gente nova, mas no futuro vamos ganhar com isso. É olhar para o futuro, esteja quem estiver aqui o Sporting vai ganhar com estes jogadores”

Acredita no apuramento?

“Sem dúvida, eu acredito sempre. Acredito nesta equipa mais nestes momentos, mais do que quando está tudo bem, sou mais desconfiado nesses momentos. Vamos atrás das coisas, das competições e no final fazemos as contas”