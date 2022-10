Rúben Amorim: “Na segunda parte, eles quiseram mais do que nós. Baixámos a intensidade. Não jogámos bem e ganhámos”

A análise ao jogo

“Na primeira parte o Santa Clara bem organizado, muito fechado, com uma linha de seis e aí tivemos alguma paciência até chegarmos ao golo, mas sabíamos que seria complicado, o Mário Silva organizou muito bem a equipa à procura das transições. Controlámos essa situação, mas na segunda parte foi o contrário, baixámos a intensidade, não se pode facilitar com ninguém e o Santa Clara, com muitas baixas e num momento difícil, soube crescer no jogo e a culpa também é nossa. Devíamos te igualado a intensidade e o querer. Na segunda parte, eles quiserem mais do que nós, talvez ao intervalo não soube transmitir a seriedade do momento, mas baixámos a intensidade e tornámo-nos numa equipa normal.”

Trocou St. Juste por Gonçalo Inácio na segunda parte

“Não foi forçado, não teve lesão, mas já sentia o músculo carregado, estamos a fazer gestão dos jogadores que voltam de lesão, o St. Juste não fez pré-época e o ano passado jogou pouco, temos de ir aos poucos, limitou-nos porque ele carregava muito bem a bola pela direita quando o meio estava fechado e o Inácio, sem pé direito, dificultou-nos isso.”

Com que sensações sai dos Açores?

“Acima de tudo, penso que, pela primeira vez, não jogámos bem e ganhámos. Outra vezes jogámos bem e não tivemos os resultados que merecíamos. Hoje tivemos muitos problemas. Mais uma vez, parabéns ao Mário Silva, dentro dos problemas que teve, fizeram um excelente jogo. Nós não, temos muito que melhorar e a fazer.”