Rúben Amorim: “O empate não é um bom resultado, este grupo pode mudar de um momento para o outro”

Empate é bom?

“Não é um bom resultado. Como o Pote disse, somos o Sporting. Somos uma equipa grande em Portugal, estamos a crescer pouco a pouco na Europa e queremos sempre vencer. Também porque este grupo pode mudar de um momento para o outro, não sabemos qual é o jogo que vai fazer a diferença. Também quero relembrar o que o Pote disse sobre termos zero pontos nesta altura, no ano passado, e conseguimos passar a uma jornada do fim. tudo é possível. Queremos vencer. Não estamos na melhor posição no campeonato e [a Liga dos Campeões] ajudou-nos a recuperar a nossa capacidade, ganhando jogos na Champions. É uma competição em que queremos ganhar, onde ganhamos dinheiro e toda a gente sabe que é importante para nós. Queremos ser um clube habituados a estas provas, portanto o objetivo é ganhar os três pontos e depois, com o decorrer do jogo, é que vemos se um ponto é bom ou mau. Isso depende do jogo. Espero que os meus jogadores façam um bom jogo. A ideia é sempre vencer.”

Marselha melhor na Liga do que na Champions, o Sporting ao contrário.

"A meu ver há uma grande parecença entre as duas equipas. O Marselha fez dois bons jogos, não tendo bons resultados, não merecia perder em casa com o Frankfurt. Com o Tottenham, se não fosse a expulsão, o jogo estava muito complicado para o Tottenham. Foram dois jogos decididos no detalhe. Na Liga Portuguesa temos feito bons jogos, a meu ver não merecíamos perder, obviamente que temos culpa e cometemos erros. Mas essa é a grande parecença entre as equipas: mantêm a identidade, jogam bem nas duas competições, têm tido mais ou menos sorte numa ou noutra. É fácil gerir isto. Temos uma identidade, gostamos de jogar de uma certa forma, jogamos sempre da mesma maneira, seja na Liga dos Campeões ou no nosso campeonato. Temos sempre de ganhar, tendo seis pontos ou zero, estando em sétimo ou em primeiro, o nosso clube obriga-nos sempre a ganhar. É uma gestão fácil, é sempre jogo a jogo, temos de ganhar todos os jogos e a preparação é sempre igual.”

Rumores de interesse do Wolves

“É a mesma resposta de outras situações: estou no Sporting, sou muito feliz aqui, gosto de estar aqui, portanto não há mais nada a dizer em relação a isso.”

Desafios que o Marselha coloca

“Sim, jogamos praticamente no mesmo sistema, mas jogamos de forma diferente. talvez a parte dos laterais estarem muito projetados é uma das parecenças, mas a forma do meio-campo, a forma de sair com os centrais muito abertos por parte do Marselha – jogamos com eles mais fechados; os médios-centro entram muito na zona defensiva, nós não tanto. Podem jogar com Guendouzi e Payet, que torna totalmente diferente a forma desse jogador. Guendouzi vem buscar a bola, Payet é mais segundo avançado. Temos jogado com dois alas de pés trocados. Nesse aspecto há diferenças dentro do mesmo sistema. A nossa preocupação é sempre as individualidades, a dinâmica coletiva, que é dificil, não sabemos qual é o médio que entra na linha defensiva, é muito difícil prever e bloquear o Marselha. Temos de nos focar muito no que nós fazemos, defendemos muito à zona, o Marselha é mais homem a homem. Vai ser uma luta de ideias e penso que as individualidades amanhã vão fazer bastante diferença, confio muito no Pote e nos seus colegas para resolver o jogo para o nosso lado.”

Opção na frente

“Paulinho vem de uma lesão, fez um excelente jogo [contra Gil Vicente]. Está recuperado, é mais uma opção. Não vou dizer quem vamos utilizar porque muda a nossa dinâmica. Jogar com Paulinho não é a mesma coisa que jogar com o Marcus [Edwards]. Não vou estar aqui a ajudar o treinador do Marselha. Um dos dois vai jogar no meio, é a única coisa que posso dizer.”

A importância do ranking (pergunta de jornalista francês)

“Nós, em Portugal, pensamos muito no ranking porque precisamos de ter mais lugares nas competições europeias, para termos o dinheiro das competições europeias. Não temos o financiamento e capacidade que os clubes franceses têm. Apostamos muito na formação, é disso que sobrevivemos. Olhamos muito para o ranking como em França, mas por razões diferentes.”