Coates é um dos membros do novo conselho global de jogadores da FifPro, que pretende "colocar os futebolistas no coração das decisões"

A FifPro, entidade que reúne os sindicatos de futebolistas de cada país, lançou um novo conselho global de jogadores. O organismo pretende, segundo a FifPro, “colocar os jogadores e jogadoras no coração das decisões” sobre a modalidade.

Um dos 29 membros do conselho é Sebastián Coates, capitão do Sporting. O jogador uruguaio, de 31 anos, faz parte do grupo de futebolistas internacionais, que foram escolhidos pelos sindicatos dos respetivos países e pela FifPro pelas “qualidades de liderança” e “forte interesse nas questões relacionadas com os jogadores”.

O conselho, diz o comunicado da FifPro, irá ajudar a organização e os seus 66 sindicatos nacionais afiliados a “representar os profissionais nas negociações sobre temas globais”. Entre esses temas estão “o calendário de jogos, condições laborais, uso de dados pessoais e insultos nas redes sociais”.

Na sexta-feira, 30 de setembro, os 29 jogadores tiveram a primeira reunião, através de videochamada.

Entre os membros do conselhos estão Lucy Bronze ou Giorgio Chiellini, dois campeões da Europa. O italiano, atualmente nos Los Angeles FC, expressou o desejo de “ajudar jogadores em todo o mundo” através “das palavras, ações e conhecimento”. “Ser parte deste conselho é a melhor maneira de começarmos a fazer ouvir a nossa voz junto das autoridades do futebol”, disse Chiellini.

David Aganzo, presidente da FifPro, esteve presente na primeira reunião do novo organismo. Aganzo elogiou os 29 escolhidos, descrevendo-os como “líderes dentro e fora do campo”, agradecendo-lhes por “darem o seu tempo e esforço para defender os direitos dos profissionais”.

Os 29 membros do conselho global de jogadores:

Kellyn Acosta (Los Angeles FC/ EUA)

Chinyelu Asher (AIK /Jamaica)

Andre Ayew (Al Sadd/ Gana)

Leon Balogun (QPR/ Nigéria)

Sedilame Boseja (Mamelodi Sundowns/Botswana)

Lucy Bronze (FC Barcelona/ Inglaterra)

Giorgio Chiellini (Los Angeles FC/Itália)

Sebastian Coates (Sporting/Uruguai)

Rachel Corsie (Aston Villa/Escócia)

Merel van Dongen (Atlético de Madrid/Países Baixos)

Crystal Dunn (Portland Thorns FC/EUA)

Isabella Echeverri (CF Monterrey/ Colômbia)

Magdalena Eriksson (Chelsea/ Suécia)

Sara Gama (Juventus/ Itália)

Pamela Gonzalez (Granada/ Uruguai)

Mark-Anthony Kaye (Toronto FC & Canada)

Saki Kumagai (FC Bayern Munich/ Japão)

Ajara Nchout (Inter Milan/Camarões)

Andre Onana (Inter Milan/Camarões)

Fernanda Pinilla (Club Universidad de Chile/ Chile)

Ali Riley (Angel City/ Nova Zelândia)

Raquel Rodriguez (Portland Thorns FC/Costa Rica)

Carlos Sanchez (Santa Fe/ Colômbia)

Eugenie Le Sommer (Olympique Lyonnais/ França)

Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais/ Argentina)

Morten Thorsby (Union Berlin/ Noruega)

Arturo Vidal (Flamengo/Chile)

Tameka Yallop (Brann/Austrália)

Maya Yoshida (FC Schalke 04/Japão)