Rúben Amorim: “Morita está a crescer de jogo para jogo, tem evoluído muito”

Análise ao jogo

“Jogo muito competente da nossa equipa, que poderia ser complicado se não tivéssemos marcado na primeira parte. Críamos várias oportunidades, não deixámos o Gil criar muitas. No fim da primeira parte, algumas roturas do Navarro criaram-nos alguns problemas. Na segunda parte voltámos a ser competentes. Deveríamos ter feito mais golos e não poderíamos sofrer um golo no fim da partida. Vitória justa, que poderia ser mais dilatada”

Nervosismo na segunda parte antes do 3-0?

“Não é nervoso, mas é transmitir para os jogadores que nada estava controlado, principalmente na situação em que estamos na tabela. É para não deixar os jogadores relaxar"

Exibição de Morita

“O Morita está a crescer de jogo para jogo, tem evoluído muito. É muito humilde e isso ajuda todos os jogadores a crescerem. Está preparado para jogar numa equipa grande. É jogador de seleção e tenho a certeza que continuará a crescer"

Estreia a titular de Marsà

“O Marsà já tinha jogado na pré-época e tem escola de Barcelona, o que se nota muito no jogo dele. É muito confiante com a bola, muito forte na organização do jogo. Tem alguns defeitos na parte defensiva porque ainda não tem muito jogo"

Acredita que equipa terá agora mais regularidade?

“Numa equipa grande, basta um jogo para mudar tudo. Se olharmos para os últimos seis jogos, perdemos um. Sofremos três golos e marcámos 15. Se os golos fossem repartidos por certos jogos, seria mais uma vitória e uma sequência de seis vitórias. Perdemos um e isso faz toda a diferença. Ganhámos este, é preparar o próximo e só isso é que conta"