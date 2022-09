Perante a chuva de lesões, há uma estreia a titular, três centrais canhotos e um regresso no ataque

Com Coates, Neto e Pedro Porro lesionados e St. Juste no banco mas, segundo Rúben Amorim, sem condições para ser titular, era evidente que o onze do Sporting para receber o Gil Vicente traria novidades na defesa. Ora, os leões apostam, pela primeira vez, no espanhol Marsà como titular, formando uma linha de centrais inteiramente canhota, ao lado de Inácio e Reis. Na frente, Paulinho é titular pela primeira vez desde 7 de agosto, na ronda inaugural da I Liga, em Braga, relegando Edwards para o banco.

Onze Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Marsà, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Trincão, Pote, Paulinho.



Onze Gil Vicente: Andrew; Danilo, Rúben Fernandes, Lucas, Tomás Araújo, Adrián Marín; Vítor Carvalho, Kevin, Fujimoto; Fran Navarro, Murillo

Acompanhe o Sporting - Gil Vicente, ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso.