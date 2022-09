Rúben Amorim: “Eu serei o primeiro a assumir a responsabilidade, mas isto ainda não acabou”

Paragem depois de derrota e recuperação da equipa

“Com a derrota no Boavista volta tudo um bocadinho ao início. Como um clube grande sentimos muito na paragem, obviamente queríamos ter tido uma mais tranquila com uma vitória, não aconteceu assim. Trabalhámos o que tínhamos de trabalhar e estamos preparados para o jogo.

Já passámos por esta situação, sabemos que são situações difíceis, principalmente em clubes grandes, mas já demos a volta. Já tivemos derrotas, depois vitórias seguidas, ganhámos na Liga dos Campeões, ganhámos campeonato, acima de tudo não estamos a ser consistentes nos resultados, mas, a meu ver, nas exibições temos mantido um bom nível. Se olharmos para os jogos que perdemos, no fim o resultado é injusto, mas isso vale o que vale. Não aconteceu só uma vez, aconteceu mais vezes, há alguma coisa que não estamos a fazer, por isso trabalhámos durante a semana. Fizemos um jogo de treino, aproveitámos todos os minutos para tentar alterar coisas que temos de alterar, relembrar coisas que aconteceram com o Boavista, que chegou à nossa área três, quatro vezes. E olhamos muito para esses lances, para a linha defensiva, para a forma como temos de adaptar quando queremos ir para cima do adversário e ajudámos o Arthur a entrar na nossa dinâmica.”

José Marsà

“Poderá ser um jogador a iniciar o jogo, nao temos assim grandes opções, quero relembrar a pré-época que ele fez. É para isso que os jogadores da equipa B estão cá. Alguns que poderiam ter alguma oportunidade nestes jogos foram emprestados para rodar porque não podem estar dependentes de um jogo, numa condição de muitas lesões. O Marsá está cá para estes momentos, para ganhar um lugar na equipa principal. Está claramente preparado e fez uma excelente pré-época.

Proíbe jogadores de olharem para classificação?

"Não podemos ficar nervosos com isso, mas temos noção da tabela classificativa. Se durante dois anos fomos tão exigentes e considerámos a época passada escassa, temos de ter noção da situação em que estamos. Temos de encarar com normalidade, com urgência de fazer pontos, de ganhar jogos, é o nosso futuro e do clube que está em jogo. Não vale a pena olhar para a classificação, acima de tudo queremos manter a nossa forma de jogar, a verdade é que temos tido um rendimento, a nossa consistencia exibicional tem sido boa, de resultados não tem sido boa. É nisso que temos de melhorar. Às vezes mais vale, e aconteceu muito no primeiro ano, jogar mal e ganhar, andamos a jogar bem e por vezes não ganhamos os jogos.

objetivos

“Temos noção completa do momento em que estamos. Os objetivos são vencer os jogos todos, é sempre o mesmo objetivo. No fim fazem-se as contas. A paragem não é boa quando o último jogo é uma derrota. se fosse uma vitória era um paragem bem-vinda. Temos jogadores a recuperar, vínhamos de ciclo intenso, temos plantel curto, serviria para descansar, trabalharmos Arthur e Marsà, aproveitámos bem.

Mas a paragem não foi boa. Quando uma equipa grande perde quer logo jogar no dia seguinte. Queremos ganhar todos os jogos, sabendo o momento da equipa e da exigência que metemos aqui. O treinador não vai estar a dizer durante dois anos que a exigência é máxima, que ficar em segundo e ganhar dois títulos é escasso e dizer agora que são épocas que acontecem. Sabemos da nossa responsabilidade, e principalmente da minha. Eu terei sempre a mesma ideia: se o ano passado foi escasso, este ano estamos muito atrasados naquilo que devemos fazer.

título possível?

“São 11 pontos, são muitos pontos. Obviamente que estamos na sétima jornada e não vale a pena estarmos fazer contas. O ano passado começámos a fazer contas com três de atraso e senti a equipa muito ansiosa de ter de recuperar os três pontos de atraso. Não vou estar a falar em títulos ou não. O Sporting é sempre candidato a títulos. Sabemos do momento em que estamos, não vale a pena falar em títulos. No fim fazemos as contas, toda a gente vai assumir a sua responsabilidade, eu serei o primeiro a assumir a responsabilidade, mas isto ainda não acabou, ainda há muitos pontos e títulos em disputa. Não há que pensar na tabela, nos títulos, é ganhar todos os jogos.

Pedro Gonçalves no meio-campo ainda é hipótese?

“Se tivesse a certeza, teríamos mais pontos. Nunca tenho a certeza, tenho uma ideia, obviamente que isso pode acontecer, mas também podem jogar Paulinho e Pote na frente, complementam-se bem. Há dinâmicas que trabalhámos durante a semana, os jogadores da frente ficaram cá e deu para fazer um trabalho. O [Marcus] Edwards passou a jogar no meio, pode ser ele a fazer essa função atrás do avançado, mas não vou estar aqui a dizer como vamos jogar. Trabalhámos nisso, essa ideia ainda é válida.”

Portugal falhou final four

“Perdeu com uma grande seleção, são coisas que acontecem, bem sabemos aqui que não temos ganhado e sofremos golos no fim. Perdemos contra a Espanha num jogo equilibrado.”