Rúben Amorim: “Jogamos como uma equipa grande, mas as equipas grandes têm a consistência dos resultados, independentemente de como jogam”

A análise ao jogo e o golo em cima do intervalo

"Foi completamente injusto, mas é nessa fase que estamos no campeonato, acho que estamos a jogar como uma equipa grande, mas falta-nos a consistência dos resultados. Isso vem com aproveitar as oportunidades, a quantidade de bola que rodámos à frente da área, temos de melhorar nesse aspeto.

O Boavista foi praticamente duas vezes à nossa baliza, talvez um ou outro contra-ataque, conseguiu fazer golo e para mim é o resumo do jogo. Temos de fazer as oportunidades que temos."

A equipa não conseguiu virar o resultado

"É frustrante, porque entrámos na segunda parte como na primeira, com muita calma, não ficámos nada desesperados, porque vamos passando por esses momentos e sabemos que há tempo, que só precisamos de uma jogada. Depois, com o jogo completamente controlado, sabíamos que só precisámos de um golo e aí tivemos um bocadinho mais de pressa.

Mas o penálti aos 80' tirou-nos completamente do jogo, depois o tempo a correr já não dá, com o festejo e o demorar, com as substituições que são normais, acabou ali, ainda tivemos várias chegadas à área em que podíamos ter feito melhor, mas não era o nosso dia."

Paulinho e Arthur lançados mesmo antes do golo sofrido

"Ainda sentimos mais a urgência de ter de marcar um golo, ficámos com alguma pressa e sem tempo nenhum, nem clarividência para darmos a volta ao jogo, mesmo assim os rapazes tentaram ao máximo, não conseguiram e temos de ser melhores.

Temos de olhar para os golos, no primeiro o Makouta consegue sair com a bola controlada com um passe no Gorré, obivmaente que é um grande golo e isso não controlamos, depois o penálti vem de uma bola longa em que temos de acertar melhor a cabeçada. Foco-me é por aí, não me interessa o resto do jogo, podemos evitar melhor os golos e marcar mais, é nisso que vamos focar."

A equipa estava deslumbrada?

"Não, e isso é o princípio de tudo, óbvio que olhamos para a tabela e vemos o Sporting muito longe, temos de ser muito fortes e manter o nosso foco: ver uma equipa que dá tudo, que não está a conseguir fazer golos em certos jogos e sofre muito poucos. É pensar no futuro e o que tiver de acontecer assumiremos as nossas responsabilidades.

Não houve qualquer deslumbramento dos jogadores, o que tivemos foi um jogo injusto e podíamos ter feito melhor, temos de pensar assim."

A pausa vem em boa altura?

“Não, porque uma equipa grande que tem uma paragem após uma derrota sente muito, fica a pensar nisso, já o sabíamos. Temos de ter consistência, estamos a jogar como uma equipa grande, mas as equipas realmente grandes consistência nos resultados independentemente da forma como jogam. E nós estamos a ter momentos altos e bons em que, por vezes, perdemos jogos e pontos que nos vão sair caros no futuro. Volto a dizer, cá estarei para assumir a responsabilidade, mas o princípio de tudo para uma grande equipa está lá. É continuar”

Atira a toalha ao chão?

“Não, nunca, enquanto for possível… Volto a dizer, o projeto do Sporting é muito longo e não tem nada a ver com este treinador, com esta época, estamos claramente no caminho certo, temos de fazer golos, temos de ganhar consistência de equipa grande, porque o resto está lá tudo.”