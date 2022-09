Rúben Amorim: “Se o Tottenham marca primeiro, será muito complicado”

Tottenham

“O jogo passado aumenta a confiança mas não mudaria nada para este jogo. Demos volta às derrotas muito por aí, tendo confiança no que fazemos. O que estávamos a ver nos jogos é que éramos dominadores. O Tottenham é uma equipa muito forte, com um treinador que é um vencedor, onde quer que vá ganha, muito forte nas transições, bolas paradas, tudo muito bem estudado, equipa muito completa, com jogadores de muita qualidade. Nós somos uma equipa que gosta de ter bola e independentemente do adversário queremos manter isso, manter a nossa identidade e sermos competitivos em todos os jogos. A responsabilidade está do lado do Tottenham mas nós somos um clube grande em Portugal”

Desgaste

“Não quero falar muito porque poderia servir de desculpa. Temos o tempo que temos, a maior parte das vezes são os ingleses que têm menos tempo que nós, não nos vamos focar nisso. Tivemos menos tempo para preparar porque o nosso foco estava claramente no Portimonense. Mas jogadores jovens como os nossos de certeza que vão estar recuperados. O problema se calhar vai ser a seguir o Boavista”

Preocupação com três da frente e pontos fracos do Tottenham

“Fazem parte da preparação. Em termos de encaixe perdemos o St. Juste, que era um encaixe perfeito para o jogador mais rápido da equipa que é o Son. Também perdemos o Neto, teremos outros. O Inácio fez lá boa parte da época, o Esgaio também pode lá jogar. Eu já sei quem vai jogar, não vou dizer aqui. É uma preocupação mas temos os jogadores que temos e vamos a jogo”

Tottenham olha de forma diferente?

“Não mudou a forma como olham para o Sporting, mais importante é que mudou a forma como nós olhamos para nós. Sabemos que é possível, que estamos a crescer, uma equipa mais preparada para estes jogos. Na Europa olham para nós como a equipa mais fraca do grupo e nós gostamos disso"



Bom momento do trio da frente

“O Trincão e o Edwards combinam bem porque fazem aquele movimento para dentro e fora e diria que sim, que está mais difícil para o Paulinho agarrar o lugar, mas ele voltou agora de lesão. Tem de ganhar capacidade física. Eles é que dificultam a vida aos colegas e os três da frente têm estado muito bem”

Boa defesa do Tottenham

“O segredo é não fazer coisas diferentes, eles defendem muito bem. Temos de confiar em jogadores como o Trincão que tem um grande talento, o Edward, Pote, o Rochinha, o Arthur. Usar as alas. O Porro é capaz de ser um dos melhores laterais ofensivamente na Europa. O Tottenham não deixa muito espaço mas temos uma estratégia, vamos ver se funciona”

Desafios para este jogo que não encontrou em Frankfurt

“Se perdermos as mesmas bolas do que em Frankfurt eles não vão perdoar, com o tipo de jogadores que têm na frente, não podemos cometer esses erros. Tivemos essa precaução no treino de hoje. Se o Tottenham marca primeiro, será muito complicado. São bons a construir e a esperar uma equipa nas transições. Nesta competição é tentar evoluir como equipa sabendo que do outro lado estão equipas muito fortes”

Edwards

“É um jogador muito talentoso, dos melhores em Portugal a jogar entrelinhas. Teve uma habituação difícil ao estilo de vida português. Lisboa não é Londres mas é diferente e isso tem impacto. O talento está lá, ainda pode melhorar. Pode chegar à seleção inglesa, mas tem de melhorar naquilo que é a concentração no treino. O futebol não é só jogar ao domingo. Pode crescer e chegar à seleção. Fizemos um excelente negócio e o que queria dizer é que não é um jogador barato”

Morita

“Todos os jogadores deviam treinar um japonês, saber o que é um jogador sempre disposto a ajudar a equipa, que pede desculpas não sei quantas vezes, muito respeitador. Joga em qualquer posição, quer sempre aprender. Só tenho coisas boas a dizer”