Rúben Amorim: “A crise está sempre a bater à porta. Ainda há semana e meia estava tudo mal”

Retomar foco depois de vitória na Champions

“A preparação não foi longa, chegámos ontem, e foi muito baseada na preparação psicológica. O Portimonense tem mais cinco pontos que nós e ficará, no mínimo, com mais dois pontos que nós, esse é o objetivo. Temos de mudar, também, o tipo de jogo que se vai fazer. O Portimonense jogará de forma completamente diferente do que encontrámos na Alemanha. Sabemos que o Portimonense vai defender, deixar a nossa equipa um pouco ansiosa. Se o tempo começar a correr, quer os jogadores, quer o público vão ficar algo ansiosos. Por vezes os centrais não terão de rodar a bola tão rápido, porque temos de encontrar o espaço. O Adán, às vezes, não vai dar a bola tão rápida como parece que deveria dar porque tem de encontrar o lado certo para jogar, e todos temos de estar preparados para isso. Temos de ter velocidade no jogo e muita energia. O Portimonense teve uma semana normal, está muito motivado. Nós temos de fazer uma rotação na equipa, todos estão preparados para jogar”

Paulinho será titular?

“O Paulinho é mais uma opção, que nos faz ter uma opção diferente no centro do ataque. Não direi se vai ser titular ou não"

Necessidade de rodar a equipa

“Se queremos vencer todos os jogos, temos de rodar a equipa. Os jogadores estão muito cansados, porque vieram ontem de viagem, e porque os outros estão com a energia no máximo. Caso contrário é impossível vencer o Portimonense. Eles vão-nos criar problemas nas transições e temos de manter a calma, não voltar a cometer os erros que tivemos com o Chaves"

Premier League foi adiada e Tottenham terá mais tempo de descanso

“Vamos rodar os jogadores. Com jogos em tão pouco espaço de tempo, já estamos a preparar os jogos no dia de jogo. Mas a rotação foi feita hoje, tendo em conta o cansaço. A melhor maneira de recuperar os jogadores é ganhar ao Portimonense. O Tottenham, não tendo jogo, estará já a preparar o próximo jogo, mas a nossa prioridade é o campeonato"

Notícias sobre telefonema do dono do Chelsea

“Este é o projeto que eu quero, tenho contrato durante mais ano e meio. O Chelsea apresentou um treinador para cinco anos, é o mesmo do Cristiano Ronaldo: era jogador do Manchester, há o treinador do Chelsea, eu sou treinador do Sporting. Não há nada para confirmar, é a mesma história do Cristiano Ronaldo"

Vitórias seguidas sacodem crise?

“A crise está sempre a bater à porta. Ainda há semana e meia estava tudo mal. Agora temos jogo de campeonato e depois Liga dos Campeões e tudo pode mudar. O que podemos retirar é a nossa forma de jogar e encarar as coisas"

Situação clínica de St. Juste e rotação no meio-campo

“St. Juste não está pronto para o jogo e não me parece que vá estar até à paragem de seleções. Quanto ao Sotiris, ainda precisa de se ambientar à posição, é mais uma opção. Não vai começar de início, temos de proteger os jogadores quando entram e quando não entram. Estamos a construir um jogador para uma posição muito específica na nossa equipa. Veremos que rotações faremos nos médios"

Exibição de Edwards dá-lhe mais crédito

“Acho que não foi a melhor exibição dele, foi a mais vistosa . Marcou um golo e fez uma assistência. Já estávamos convencidos, mas não fazemos a avaliação assim, não nos deixamos levar pelos resultados, golos ou assistência. Temos o Arthur que também já fez a posição no Estoril, temos também o Paulinho, é aproveitar as características"

Exibição de Adán na Alemanha

“Eu nunca o senti pressionado, mas a exibição dele recorda o que se passou nas últimas duas épocas. Mas eu sempre olhei para o Adán da mesma forma. É mais um dia normal do Adán no Sporting, que é salvar a equipa quando precisa. Mas provavelmente ele estará mais feliz agora que nas semanas anteriores"