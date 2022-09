Rúben Amorim: “Eles vão ser empurrados pelos adeptos e daí ser importante termos bola no início do jogo, virar isso contra o adversário”

Semana de trabalho

“Foi uma semana melhor porque ganhámos, vitória justa, jogámos bem, fizemos muitas coisas que já tínhamos feito em outros jogos, mas marcámos golos. Melhorámos defensivamente mas mesmo assim houve oportunidades que foram ofertas nossas e nisso temos de melhorar”

Eintracht

“É uma equipa alemã com muita qualidade técnica. Se andarmos a partir o jogo de cima abaixo o tempo todo será difícil acompanhar o ritmo. Não porque os jogadores estejam mal fisicamente, mas porque a liga alemã tem um ritmo diferente da nossa. Temos de jogar de forma compacta. Os jogadores da nossa equipa que tinham essa capacidade, o Palhinha e o Matheus, ficámos sem eles e jogamos de forma diferente, não é melhor ou pior mas não podemos partir o jogo. Tem jogadores com grande qualidade, o Gotze, o Kamada. Jogadores muito rápidos que se tiverem espaço vai criar-nos dificuldades. Tentar fazer aquilo que fizemos contra o Besiktas, mas entrar de forma diferente. O que temos de fazer é ter a bola”

Lado esquerdo

“Não vou estar a dizer quem vai jogar. O Nuno Santos é mais um extremo, o Matheus Reis é mais um lateral. Eles jogarem bem, bem, bem é quando jogam os dois, por vezes não é possível, mas não quer dizer que se defenda melhor ou pior. Quando temos de fazer uma construção em que o lateral tem de estar mais baixo para termos capacidade de construção diferente, entra o Matheus, quando temos de ter um extremo e entra um médio para construir, vai o Nuno. Às vezes até tem a ver com os centrais. O Nuno tem feito um crescimento incrível ali”

Clima de euforia do Eintracht. Sporting pode aproveitar?

“Se olhássemos para a entrada do Sporting no ano passado na Liga dos Campeões, eu diria que sim! Mas nós não somos assim uma equipa tão experiente. Eles vão ser empurrados para a frente, todos vimos o que os adeptos do Eintracht fizeram no ano passado por essa Europa fora. Vai ser muito difícil. E daí ser importante no início do jogo termos bola, para virarmos isso contra o adversário. Mas têm jogadores com muita experiência e nós temos jogadores que se vão estrear na Liga dos Campeões. Nós queremos começar melhor, levar o jogo para o que queremos, que é ter a bola, tentar empurrar o adversário e não partir o jogo”

Ambições no grupo

“Penso que a equipa joga melhor com bola, conseguimos manter mais a bola. Perdemos jogadores importantes que nos davam a oportunidade de dividir e empurrar o jogo não tendo tanta construção, o Matheus fazia isso bem, o Palhinha parava muitos contra-ataques. Mas o Ugarte constrói muito bem, o Morita tem sido um bom complemento, se precisarmos de um médio mais ofensivo temos o Pote. Temos mais variabilidade no jogo. Nós é jogo a jogo, sabemos das nossas limitações. Temos um grupo em que, a meu ver, toda a gente pode passar. Por isso as ambições é ganhar o próximo jogo”

Histórico

“Os jogadores não ligam muito aos históricos, raramente vêm jogos de futebol às vezes, jogam muita playstation. Cada vez mais isso tem menos impacto. Não vamos mudar a nossa forma de jogar, porque já entrávamos a perder. Também estamos habituados a jogar contra equipas em 4-3-3, estamos preparados para tudo”

Gotze

“Não vamos fazer uma marcação especial ao Gotze, porque é um jogador tão inteligente que ao perceber a marcação iria deslocar-se para outras zonas. Ele troca muitas vezes com o Kamada e nesse aspeto é difícil controlar os movimentos dele. Vemos a equipa como um todo e onde ele estiver terá de estar pressionado, mas sem marcação especial”