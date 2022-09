Rúben Amorim: “A hipótese Cristiano Ronaldo nunca se pôs”

Lesionados

“O Paulinho mantém-se fora, está quase, quase a recuperar. O Porro voltou do castigo. O Jovane também mantém-se em tratamento”

Semana após derrota

“Não foi a semana mais feliz que já tivemos, mas fizemos as mesmas coisas. Olhámos para o jogo, aquilo que temos de melhorar, as saídas do Chaves na 2.ª parte, principalmente. Fizemos uma observação do que poderíamos ter feito melhor e trabalhámos a partir disso. Não focados nas coisas abstratas do termos de reagir, ser mais fortes, ganhar jogos, mas focados no que temos de fazer, nos movimentos, como podemos evitar as situações. O jogo passou para um dia antes, o que para mim é bom. Há coisas que estão a ser feitas e outras que temos de melhorar e queremos ganhar jogos”

Cristiano Ronaldo

“É jogador do Manchester United, nunca me foi apresentada a hipótese por isso é impossível que tenha colocado o lugar à disposição. Outras coisas me fariam mais rapidamente colocar o lugar à disposição e não o faço porque tenho um compromisso com o clube e principalmente com os meus jogadores. Isso é falso. Essa hipótese nunca se pôs”

Processo a jornalista da Sport TV

“É algo que me ultrapassa, quanto a mim a perguntas podem ser feitas como quiserem e eu só respondo aquilo que quero. Para mim sempre foi indiferente porque eu controlo as minhas respostas por isso as perguntas são indiferentes. Penso que foi uma coisa regulamentar mas é algo que me ultrapassa e a verdade é que desde o início da época que acho que nos temos desviado do que é essencial e ando a perder energia com tudo o que se passa à volta. Não tenho muito a dizer, é da esfera da organização do clube”

Do “inferno” para o “paraíso”

“O objetivo é ganhar os jogos todos e depois fazer as contas no fim. Ainda há muitas competições em jogo, algumas ainda não começaram e temos muito para ganhar mesmo sabendo da diferença pontual. A única forma de dar a volta a isto é ganhar jogos. E volto a dizer: não é olhar para as coisas de forma abstrata, dizer que temos de reagir e apelar ao coração dos jogadores porque eles têm dado o máximo. Tivemos atenção às características dos jogadores que saíram. Já sofremos dois golos de bola parada e depois olhamos e vemos que nos falta o Paulinho, que é o nosso avançado mais alto, o Palha que nos ajudava nisso, o Matheus era um jogador alto. A fisionomia do grupo mudou. Em vez de estarmos aqui com fantasmas e eu não tenho fantasmas… porque é que sofremos golos? Temos de arranjar soluções e foi o que fizemos esta semana. Trabalhamos num clube muito grande, que exige muito, que já passou por estes momentos. Talvez fosse a única coisa que nos faltava: já ganhámos títulos, já vendemos jogadores, agora falta dar a volta a um momento mau. Talvez seja isso a única coisa que nos falta. É ganhar jogos para dar a volta e a começar já pelo Estoril”

Alexandropoulos

“Vai ser convocado, porque temos um número pequeno de jogadores. Também porque quero que o Mateus Fernandes jogue, está há muito tempo sem jogar, e ele vai jogar pela equipa B, temos de fazer esta divisão. Nós não fomos ao mercado para compensar nada. O Sotiris é um jogador de potencial, não pensamos que ele vai chegar cá e assumir um lugar importante na equipa, poderá assumir, acreditamos muito nele. Pode jogar nas duas posições, a 8, com características diferente do Matheus Nunes, mas eu acho que ele pode ser um excelente número 6 e nós não sabemos o que pode acontecer com o Ugarte daqui a um ano. Não estou preocupado com o presente, mas com o futuro, como é que vamos gerir isso e quando fomos ao mercado não foi para compensar nada daquilo que fizemos em termos de planeamento e que falhámos, e há que assumi-lo, o que nós olhamos é ‘como vamos continuar com o nosso projeto’”

Como o treinador está a viver o momento difícil

“Eu não tenho acesso à comunicação que sai e o que me custa mesmo é perder jogos, é olhar para a tabela, percentagem de vitórias, olhar para equipas que estão a lutar pelos mesmos objetivos que nós e que estão muito à frente. O resto eu sei que se ganharmos tudo muda. Falou-se muito das situações [com jogadores], eu já tive essa situação com o Mathieu, com o Slimani, o mesmo problema. E foi sempre com jogadores muito importantes para a massa associativa. Mas eu tenho um trabalho para fazer e o meu trabalho é ganhar jogos. Não ganhando, isso é que me custa. Eu tenho memória longa e já vi muitos treinadores passar por aqui e eu sempre salvaguardei este momento: isto muda, depois já não vão gostar tanto de mim. Encaro com naturalidade. A única coisa é que dormimos menos horas porque quando a equipa sofre oito golos é impossível dormir tantas horas, acorda-se com uma angústia diferente. Não ligo a isso dos adeptos porque sei que no futebol não existe razão, porque eu também era assim, também já fui adepto. Eu não gosto de perder, não gosto de estar longe dos primeiros lugares. Porque isso diz muito do treinador. Uma equipa que sofre oito golos, isso diz muito de mim e isso é que eu não consigo viver. De resto… amanhã já ninguém se lembra de mim. No dia em que eu for despedido amanhã vai estar aqui outro a sofrer. O Sérgio Conceição já passou por isto, o Jorge Jesus já passou, está na minha altura. Vou encarar isto de frente, vou dar um bom exemplo aos meus filhos”

Declarações de Varandas

“Sou o 13.º melhor treinador da liga. Tenho de provar diariamente. Não me empolgo nos momentos maus, penso o mesmo sobre mim e a equipa. As palavras são de um presidente que confia no treinador, mas quanto a mim, sou o 13.º melhor treinador da liga. A relação com a direção é normal, a que sempre tivemos. Discutimos em casa porque é o meu papel, tenho de defender o grupo e o presidente tem de orientar todos os departamentos de uma organização muito mais do que futebol. Está tudo bem, temos é de ganhar jogos e com isso todas essas questões desaparecem”

Arthur Gomes

“Não vou comentar jogadores, o Arthur é jogador do Estoril e nós temos o nosso grupo. O mercado fecha hoje, só têm de esperar um bocadinho. Até é bom a conferência ser hoje que assim não tenho de comentar o mercado, como prometi [risos]. Depois faremos uma perspectiva do que aconteceu. Celeuma não vai haver nenhuma”

Insatisfação

“Os meus jogadores são sempre os melhores do mundo, não vou estar aqui a mostrar que estou insatisfeito, nunca o fiz. Em momentos como este era parecer atirar a culpa para os outros. Temos equipa para ganhar ao Chaves? Temos. Temos. Podíamos ter feito um melhor jogo no Dragão. Podiamos claramente ter ganhado em Braga. Temos soluções, não é por aí. Estou satisfeito com os meus jogadores”

Ainda o Chaves e Pote

“Sei que é difícil para algumas pessoas entenderem mas eu gostei bastante da 1.ª parte e o Pote apareceu muitas vezes para rematar. Houve jogos em que jogou a ala e não rematou tantas vezes. Acho que ele desapareceu um bocadinho na 2.ª parte, alguma frustração por não ter espaços. A equipa não reagiu muito bem ao golo. Sofremos o golo e na primeira bola de saída perdemos a bola sem qualquer tipo de pressão, o que cria ansiedade na equipa e nos jogadores. Não podemos olhar para um jogo e dizer que o Pote não pode jogar ali, ele fez a carreira toda dele ali. Depende de quem está na frente. A jogar com o Paulinho, penso que o Pote a médio nos vai dar outras soluções”