Vem da Grécia e joga a médio: Sporting contrata Sotiris Alexandropoulos

Chama-se Sotiris Alexandropoulos, cumpriu as últimas três épocas na equipa principal do Panathinaikos, pela qual fez 77 jogos, marcou dois golos e deixou um par de assistências. Tem apenas 20 anos e o Sporting confirmou-o, esta segunda-feira, como reforço para o meio-campo.

O internacional grego (cinco encontros) chega ao clube após a saída de Matheus Nunes para o Wolves, que deixou o Sporting com apenas dois médios no plantel com mais de uma temporada completa numa equipa da I Liga: o uruguaio Manuel Ugarte e o japonês Hidemasa Morita, contratado esta época ao Santa Clara. Depois, há Pedro Gonçalves, originalmente um médio, que joga como um dos três jogadores do ataque desde que chegou aos leões.

Alexandropoulos tem 1,86 metros, ficará com o ‘6’ nas costas da camisola e assinou contrato até 2027, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. “Falei com vários jogadores na Grécia e alguns antigos colegas que jogaram aqui e todos disseram coisas muito boas sobre o clube”, disse, citada pelo site oficial do Sporting, confessando também que inquiriu com Andraz Sporar, avançado eslovaco vendido esta temporada ao Panathinaikos: “Falou-me sobre o Clube, as pessoas e a forma como trabalham. Disse-me que seria um grande passo para mim”.

Descrevendo-se como um “jogador rápido, bom no um para um” e que joga “com paixão”, Alexandropoulos confessou que apenas falou com Rúben Amorim à distância e que viu a Academia do clube antes de conhecer pessoalmente o treinador.