Rúben Amorim e a venda de Matheus: “Não estou contente, não contava perdê-lo. A incoerência de certeza que não é da parte do treinador”

Semana

“Foi uma semana estranha e diferente, pelos motivos que se sabe, mas depois reorganizamo-nos, começámos a focar-nos no jogo e preparámos o jogo da melhor maneira, os pontos fortes do FC Porto que são vários, uma equipa que marca muitos golos, que não sofre, muito competente em todos os momentos de jogo, bola parada. É o campeão nacional. Nesse aspeto foi uma semana normal”

Quem joga no lugar de Matheus

“Não vou dizer, não vou ajudar o mister Sérgio Conceição. De certeza que não muda muito na abordagem do jogo. Temos vários jogadores que podem jogar lá, o Pote pode, o Morita, o Matheus Fernandes. Alguém vai estar lá, temos uma ideia”

Insatisfeito com a direção?

“Obviamente que estou insatisfeito, porque se perdesse um jogador como o Matheus e não estivesse insatisfeito é porque alguma coisa se passaria comigo. O mister Sérgio Conceição, mesmo com os títulos, está sempre muito mais aziado que eu, temos personalidades diferentes. Não estou contente, é um jogador que nos faz muita falta e não contava perdê-lo, mas agora é preparar o próximo jogo com os jogadores que temos. Não vamos gastar o dinheiro do Matheus porque ele foi vendido para fazer face a coisas básicas do clube e foi essa a ideia que me transmitiram e não vamos ser nós a estragar esse conforto financeiro. Não vamos estar a fazer grandes mudanças na equipa. É difícil contratar nesta altura e não queremos jogadores abaixo do nosso nível neste momento. Temos jogadores com potencial, que já tínhamos, que poderíamos acelerar a contratação, mas eu sou um treinador que precisa de tempo para amadurecer a ideia. Conto com os que cá está. Podemos gastar alguma coisa mais não o dinheiro do Matheus Nunes”

O que mudou para a saída de Matheus?

“Saiu o colega do lado e isso torna tudo mais difícil. Já tínhamos perdido o melhor marcador, mas faz parte. Eu sabia que ele poderia sair e que a vontade da direção era tirar o Matheus, nós fizemos o máximo para mantê-lo, depois passámos para um plano b que passava por vender o Tabata para manter os nossos melhores, apareceu outra vez esta proposta e a direção faz as suas escolhas, eu sou empregado do clube e nessas coisas eu não contrato. Foi aliciante, é um conforto grande para todos os departamentos em termos financeiros, foi isso que me foi explicado”

Treinou já sem contar com Matheus?

“A semana foi preparada sem o Matheus, já sabíamos disso, o negócio foi concluído na segunda-feira. A dinâmica não vai mudar muito, vão mudar algumas características. O jogador que estiver na vez do Matheus não vai conseguir fazer o que ele fazia, mas isso faz-nos crescer para encontrarmos outros caminhos”

FC Porto

“É campeão nacional, tem um grande treinador, goste-se ou não do Sérgio Conceição. De certeza que teve uma semana focada no jogo e nós desfocámo-nos um bocadinho. Uma equipa muito inteligente e muito madura. Não é uma equipa muito diferente do ano passado. O Vitinha e o Fábio Vieira dava-lhes se calhar um tipo de jogo diferente, um bocadinho mais refinado mas isso leva tempo. Mas a base está lá, sabemos o que vamos encontrar, um estádio cheio também”

Dinheiro

“Já expliquei, vendemos para fazer face a coisas básicas do clube e do dia a dia. Obviamente não vamos estar a gastar. O nosso projeto para já é criar mais-valias para sustentar o clube. Vieram-me dizer que eu tinha ficado chateado com o Matheus: isso não é verdade, eu adoro aquele miúdo. Os jogadores podem mudar de opinião de um momento para o outro, as coisas mudam. Eu não sei o que se falou da parte dos empresários, onde estará o Matheus para o ano. Há muita coisa fora do futebol. Eu só quero que ele seja feliz, nunca ficaria chateado com ele, ele ajudou-me muito e se estou aqui é por causa dos Nunos Mendes, dos Matheus, dos Palhinhas. Quero deixar isso claro, eu adoro o miúdo, vamos ser sempre amigos e ele vai ficar marcado na minha vida”

Matheus Fernandes

“Eu acho que ainda é cedo. Acho que era um erro tentarmos encontrar um Matheus Nunes. É um jogador em quem acreditamos muito. Temos de ter atenção para não ultrapassar as fases que eles têm de passar, ele ainda é júnior. O Matheus Nunes já era mais velho. Há outros jogadores da equipa B que também podem subir. Mas comparar não é possível”

Jovane

“O Jovane não vai estar, porque esteve a treinar com outro grupo. Foi uma questão de esclarecer a situação com ele, a saída do Matheus também mudou as coisas, o Pote baixando uma ou outra vez nós ficamos com espaço para mais um jogador. Olhei sempre para dentro de casa, resolvi falar com o Jovane, percebi a ideia dele, ele percebeu a minha e é mais um jogador para ajudar. Mais vale ir buscar quem temos dentro de casa”

Paulinho

“Ainda não. Nem para a semana, vamos dar tempo para ele recuperar”

Incoerência no discurso?

“Incoerência nunca, se há pessoa coerente aqui sou eu. O Tabata saiu para segurar o Matheus, não sou eu que vendo os jogadores. Sou coerente até ao fim, até já fui criticado por levar as minhas ideias até ao fim. Nós vendemos o Tabata porque o Matheus não quis sair, recusou uma proposta. A incoerência de certeza que não é da parte do treinador”

Ataque diferente e Paulinho

“Em relação ao Paulinho, vamos deixá-lo recuperar, é sempre a história dos golos do Paulinho… vamos deixar o Paulinho recuperar, quando ele recuperar vai fazer golos e se não fizer eu cá estarei para dar a cara por ele. Mas enquanto ele está lesionado vamos falar dos que cá estão, como o Marcus Edwards, que à partida vai jogar lá no meio, deu boa conta do recado. São os três que jogam no meio, porque podem jogar ali”

Diferença de pontos preocupa?

“Nada, nada. Sei que a vida de treinador é assim, estamos sempre sobre pressão. A ideia é ganhar e passar para a frente do FC Porto e colar aos da frente”.