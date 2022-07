Sporting-Villarreal: um Pote cheio com um golaço não chegou

Tão à sua maneira, na maneira que se viu quando o Sporting virou campeão nacional, há dois anos: parecia um quê alheado do jogo, a aparecer só de vez em quando, mas, aos 40', correndo com a bola da direita para o centro, Pedro Gonçalves foi ajeitando-a até a ter a jeito do pé esquerdo, à entrada da área. O remate que fez o 1-0 foi como um passe por alto para a baliza, aos 40'.

A equipa de Rúben Amorim, de novo disposta no já típico 3-4-3 predileto do treinador, sentiu dificuldades no arranque do jogo face à pressão alta do Villarreal, a querer morder qualquer receção de bola e a tentar roubá-la logo na área do Sporting. Nem meia hora de jogo depois, contudo, os leões já se tinham adaptado à forma de defender dos espanhóis e foram tendo as melhores aproximações à baliza.

A segunda parte trouxe a habitual quebra física das pré-épocas e os solavancos dos jogos que são consequências das muitas substituições promovidas pelos treinadores - mais Unai Emery, do lado do Villarreal. A equipa que alcançou as meias-finais da última Liga dos Campeões empataria aos 76', aproveitando uma má abordagem do jovem Hevertton Santos, lateral direito da formação, a um passe longo que explorou o espaço nas suas costas. De lá viria o cruzamento que deixou Álex Baena fazer o 1-1.

O jogo serviu ainda para Francisco Trincão, que terá um ou dois treinos feitos com a nova equipa, calçar as chuteiras e ter os primeiros minutos no Sporting.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, José Marsà e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Bruno Tabata e Paulinho.

Entraram: Hevertton Santos, Dário Essugo, Renato Veiga, Rodrigo Ribeiro e Francisco Trincão.