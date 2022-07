Em dia de aniversário, Morita é o presente do Sporting: japonês é o segundo reforço para 2022/23

"Morita tem muita qualidade técnica. É alguém que pode jogar a seis e a oito. É um excelente jogador. Faz bem o Santa Clara ter jogadores dessa qualidade". Em maio, quando os rumores sobre o interesse do Sporting em Hidemasa Morita já eram intensos, Rúben Amorim elogiou um dos mais dotados jogadores dos açorianos, como que confirmando o seu apreço pelo japonês.

Agora, em dia de 116.º aniversário, o Sporting comunicou oficialmente que o médio é reforço do clube de Alvalade. Depois do central Jeremiah St. Juste, é a segunda aquisição dos leões para 2022/23.

Hidemasa Morita, de 27 anos, reforça um meio-campo onde há João Palhinha, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Ugarte e o muito jovem Dário Essugo, mas sobre os dois primeiros há constantes rumores de possíveis saídas. Com 16 internacionalizações e dois golos pelo Japão, o centrocampista é um dos vários nipónicos que se têm destacado recentemente na I Liga, tal como Fujimoto, do Gil Vicente, Nakajima, que na época passada foi emprestado pelo FC Porto ao Portimonense, ou Tagawa, também do Santa Clara.

Depois de ter sido bicampeão japonês pelo Kawasaki Frontale, Morita chegou aos açorianos em 2020/21. Após realizar 59 jogos e marcar quatro golos pelo Santa Clara, o médio chega a um dos grandes do futebol português.