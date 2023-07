Há um lisboeta na Noruega que está habituado a contos de fadas, a única coisa que separa Portugal da final do Europeu sub-19

A rapaziada dos sub-19 anda a satisfazer o olho e a líbido de quem os vê, principalmente depois do que os sub-21 fizeram na Geórgia e do legado conservador e carrancudo da seleção A com Fernando Santos. Os miúdos de Joaquim Milheiro já estão na semifinal do Campeonato da Europa e a esperança está em dia.

Para aqui chegarem foram melhores do que toda a concorrência do Grupo A. A Polónia foi o primeiro freguês. Os portugueses mostraram algumas ideias sedutoras, colocando a bola como o centro do universo. Com um golo e uma assistência e diversos detalhes de futebolista prometedor, Hugo Félix deu nas vistas, o que nos levou a querer saber um bocadinho mais sobre ele.

Seguiu-se o vendaval de golos contra a Itália, que até começou a ganhar logo aos seis minutos. Cinco-um. Gabriel Brás, o central do FC Porto que também anda a dar nas vistas, voltou a marcar, tal como Félix. Depois, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Sá e o afinado João Vasconcelos, com uma melena especial, fizeram os outros golos.

Finalmente, cumpriu-se o protocolar jogo contra a equipa da casa que até era treinada por um português. Depois de alguns anos em Malta e de uma passagem pela Arábia Saudita, Tozé Mendes vai regressar ao clube da sua terra, o Vitória de Guimarães, para treinar em 2023/24 a equipa B. Com mais um golo de Vasconcelos e outro de Miguel Falé, uma equipa alternativa de Portugal venceu, por 2-1, os anfitriões que contavam com dois atletas do Boavista, Jake Micallef e Sean Gatt.

“Não é fácil jogar com estas condições atmosféricas, com muito calor e humidade”, disse Mendes, de 44 anos, parabenizando as duas seleções e explicando alguns dos desafios deste torneio. “Ao intervalo tinha metade da equipa partida. Estou orgulhoso dos meus jogadores", confessou o selecionador sub-19 de Malta, depois daquele derradeiro jogo do Grupo A.

Se em cima dos ombros dos quase imberbes portugueses emerge uma responsabilidade acrescida por tanta história como país do futebol e de futebolistas bons de bola, a sensação norueguesa deixa mais espaço para o mistério e para a surpresa. E este bombom vem com bónus: o selecionador desta histórica Noruega é um lisboeta.

Trata-se de um homem com um trajeto peculiar. Aos cinco anos foi para o Luxemburgo, onde fez toda a escolaridade. Em 2000 veio estudar para Lisboa, para a Faculdade de Motricidade Humana. Depois da licenciatura em Ciências do Desporto, seguiu-se Psicologia do Desporto, em Liverpool. O futebol foi sempre o plano, está grato aos pais por essa possibilidade. Aprender línguas também estava na lista, pois sabia que mais cedo ou mais tarde teria que lidar com futebolistas de diferenças contextos. É por isso que fala sete idiomas.

Quality Sport Images

Antes de se mudar para a Noruega em 2011, Luís Pimenta esteve na escola de futebol de Carlos Queiroz e também na formação do Belenenses, lado a lado com os mentores Rui Jorge e Romeu, os atuais rostos da equipa técnica dos sub-21 de Portugal. Um telefonema de um treinador norueguês levou-o para o Honefoss, do segundo escalão norueguês. Após saída do técnico, Luís Pimenta optou por abandonar pouco depois, tirando um tempo para descansar. E acabou por escutar com atenção um convite do Kongsvinger, um histórico que estava então na terceira divisão. Não tinha qualquer interesse em começar tão jovem naquela labuta, mas lá aceitou. E o conto de fadas foi colocado em marcha.

No primeiro ano, Pimenta garantiu a promoção com 20 pontos de avanço para o segundo classificado. A vida não lhe corria nada mal. Quando estava a lutar pelo acesso à primeira divisão, o agora selecionador sub-19 na Noruega conseguiu algo assombroso. A final da Taça teria o grandíssimo Rosenborg, o tal clube que passava a vida na Liga dos Campeões nos anos 90, e o Kongsvinger. Foi aí, a alguns dias do que seria uma derrota por 0-4, que este jornalista, então numa entrevista para o “Observador”, pegou no telefone e lhe ligou.

Ao longo de largos minutos, o jovem treinador contou esta história toda que resumimos em cima. A certa altura perguntámos se ainda jogava em losango, que era o que dizia o Transfermarkt. Com um misto de paródia e surpresa admitiu que, se ali estava escarrapachado para toda a gente ver, era tempo de mudar. Explicou que na altura optou por esse desenho tático porque só tinha um extremo puro, mas também porque faltava descaramento ao jogador noruguês no drible. Agora, neste Campeonato da Europa de sub-19, o treinador português tem investido num 4-5-1 e variantes.

O impacto desta seleção no torneio foi tremendo. Aos 36’ do primeiro jogo, contra a Grécia, os que vêm lá da terra de Erling Haaland já tinham metido cinco golos. Depois, vieram as más notícias: um inesperado aperto levou o marcador até ao caótico e deslumbrante 5-4. Ficou o aviso.

Seguiram-se os empates contra Islândia e Espanha, uma seleção que não é brincadeira nestas andanças. Afinal, esta potência do futebol jovem detém, tal como a Inglaterra, o recorde de triunfos no Europeu desta categoria (11).

Sobre o duelo com Portugal, Pimenta não admite divisões no coração. “Não há qualquer tipo de divisão. Zero”, disse após a qualificação para as meias-finais, onde aquele país havia estado apenas uma vez.

Luís Pimenta revelou na altura da nossa conversa que o sonho dos sonhos era treinar o clube dos amores do pai e pagar educação e saúde dos filhos através do futebol. A segunda parte já estará mais do que garantida, seguramente. A primeira mantém-se uma incógnita. Mas, alcançado a semifinal contra Portugal no Europeu, talvez tenha adicionado mais um objetivo dourado. Uma coisa é certa: “Adoro Portugal, sim, mas apaixonei-me pela Noruega. Vão ver quem vai cantar o hino norueguês mais alto na meia-final…”