Rui Jorge: “A primeira parte foi penosa”

Exibição da seleção

“Para mim, a primeira parte foi a pior [de Portugal no Europeu]. A segunda parte foi bem melhor, mas a primeira parte foi penosa. Claro que não estou nada satisfeito com a primeira parte, disse isso aos jogadores. Acho que fomos um bocado receosos na primeira parte e só quando sofremos o golo é que nos libertámos um bocadinho. Isto não está relacionado com o sistema, é confiança, confiança com bola. Os espaços para jogar estavam lá na primeira parte e nós não o conseguimos fazer”

Crescimento na segunda parte

"Acho que foi uma boa segunda parte. Já tivemos períodos bons, contra a Bélgica, mesmo no primeiro jogo. Comparando as duas partes, a segunda parece melhor, mas este nível não se compadece com jogar bem uma parte e mal outra. O nível é alto, não se pode baixar o nível e, quando se baixa o nível, és penalizado´

Mensagem não passou?

“Podíamos fazer melhor. Claramente, neste Europeu, não fomos melhores ao nível da qualidade, nem chegámos perto do nosso melhor. Quando assim é, neste nível, temos de continuar a mostrar a qualidade. Não basta dizermos que jogos candidatos, temos de o demonstrar. Hoje, houve um momento em que não o conseguimos fazer”

Ausências de jogadores do Europeu

“Seria uma falta de respeito para todos estes jogadores, que ao longo destes 20 dias se têm dedicado e trabalhado, não deixaram nada por dar. Poderiam ter feito melhor? Podiam. Eu também podia ter feito melhor. Alguns perderam férias e não jogaram um minuto, mas o comportamento deles foi sempre exemplar. Dar a todos um grande abraço, porque merecem”