Em dia de decisões para Portugal em 2023, Nelo Vingada recorda a final do Euro sub-21 de 1994, em que um 'chouriço' italiano valeu ouro

Sermos os primeiros a conquistar algo é um desejo natural da condição de sermos humanos, sobretudo daqueles que fazem da competição permanente a sua profissão. De todas as vezes que as sucessivas seleções de sub-21 de Portugal partiram para um Europeu de futebol, essa vontade foi na bagagem, mas nem sempre com o mesmo peso.

Em 1994, na primeira vez que Portugal conquistou o direito de estar presente na fase final de um Europeu de sub-21, depois várias passagens por rondas de qualificação em edições anteriores, o lastro era grande. Nelo Vingada chegou a França com uma geração que tinha sido campeã do mundo de sub-20, em 1991 e onde estavam jogadores como Luís Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto, Sá Pinto ou Jorge Costa.

O favoritismo pendia para o nosso lado e o professor nunca rejeitou a responsabilidade: “Obviamente sentimos que éramos uma seleção candidata ao título, não só pela qualidade como pelo trajeto de sucesso que tínhamos tido. A geração que foi campeã do mundo de sub-20, em 1991, era um grupo com jogadores que foram vice-campeões da Europa de sub-16, em 1988, outros que foram campeões europeus no mesmo escalão, em 1989, e vice-campeões europeus de sub-18, em 1990”.