Países Baixos, Bélgica e Geórgia no caminho de Portugal no Europeu sub-21

A seleção portuguesa sub-21 vai defrontar a Geórgia, Bélgica e Países Baixos, no Grupo A, do próximo Campeonato da Europa, em 2023.

Portugal, treinado por Rui Jorge, integrou o pote 1, o que lhe permitiu escapar a seleções como Espanha, Alemanha e França. A Rússia, após a invasão do exército na Ucrânia, foi expulsa da qualificação e impedida de participar neste Euro 2023.

Os portugueses qualificaram-se para esta prova depois de terminarem em primeimro lugar no Grupo 4, com 28 pontos em 30 possíveis. Para trás ficaram Islândia, Grécia, Bielorrússia, Chipre e Liechtenstein.

Os jovens portugueses já alcançaram três finais neste torneio, mas perderam nas três ocasiões. Em 1994, com João Pinto como melhor marcador da competição, Portugal caiu, em França, perante a Itália de Toldo, Cannavaro, Panucci e Inzaghi, por exemplo. O primeiro 11 português numa final da categoria foi composto por Brassard, Jesus Alves, Rui Bento, Jorge Costa, Paulo Torres, Abel Xavier, Luís Figo, João Pinto, Gama, Rui Costa e Nuno Capucho.

Martin Rose

Mais tarde, em 2015, Portugal perdeu nos penáltis contra a Suécia. Esse torneio jogou-se em Praga. Finalmente, em 2021, a seleção voltou a perder, desta vez com a Alemanha, com um golo de Lukas Nmecha. A final teve lugar no Stožice Stadium, em Ljubljana.

Voltemos a 2023. O Grupo B do próximo Europeu sub-21 é composto por Roménia, Espanha e Croácia. O Grupo C conta com a República Checa, Inglaterra, Alemanha e Israel. Por último, o Grupo D tem Noruega, Suíça, França e Itália.

O torneio vai ser realizado no próximo ano, na Roménia e Geórgia, entre 21 de junho e 8 de julho.