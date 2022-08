Para lutar pelo sonho do Mundial, Francisco Neto chama (quase) as mesmas do Europeu

A seleção nacional feminina irá defrontar a Sérvia, a 2 de setembro, fora de casa, e depois receberá a Turquia, quatro dias depois, em Vizela. Ambas as partidas são as últimas a contar para a fase de grupos da qualificação do Mundial 2023, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, competição em que Portugal nunca esteve presente.

Pouco mais de um mês depois do final do Europeu de Inglaterra, Francisco Neto voltou a divulgar uma lista de convocadas e a verdade é que as chamadas são praticamente as mesmas. A saída da lateral do Benfica Catarina Amado, que está lesionada, e a entrada da avançada do Sporting Ana Capeta é a única alteração face ao grupo que esteve em Inglaterra.

Inserida no Grupo H de qualificação, a seleção está em terceiro à falta de duas jornadas do fim, com menos dois pontos do que a Sérvia e menos cinco do que a Alemanha. A qualificação direta, conseguida através da vitória no grupo, é uma miragem, pelo que a meta realista é ficar no segundo lugar e tentar o bilhete para a Oceânia através do play-off.

Na conferência de imprensa após a divulgação da lista, Francisco Neto considerou que serão "jogos muito equilibrados" contra sérvias e turcas, mas que a obrigação de vencer na Sérvia é "o normal para quem está na seleção nacional". O técnico lembrou que com um empate nessa partida "Portugal chegará ao encontro contra a Turquia a não depender só de si", pelo que "só a vitória importa", reconhecendo que não estar no play-off seria "um objetivo falhado".

Lista de convocadas: Inês Pereira, Patrícia Morais, Rute Costa; Lúcia Alves, Alícia Correia, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Carole Costa, Diana Gomes; Vanessa Marques, Suzane Pires, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Dolores Silva, Kika Nazareth; Andreia Faria; Ana Capeta, Ana Borges, Jéssica Silva, Diana Silva, Carolina Mendes, Telma Encarnação.