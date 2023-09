Eslováquia

Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Polievka, Haraslín

Portugal

Diogo Costa, Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, João Cancelo, João Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo.

Com 14 golos marcados e zero sofridos, os portugueses entram em campo pela quinta vez no Grupo J rumo ao Europeu 2024. Acompanhe o jogo contra a Eslováquia em direto, ao minuto, na Tribuna Expresso