Roberto Martínez e as palavras de Rúben Amorim: “O estágio de setembro não é para ver o momento de forma”

Qualidade da Eslováquia

“A Eslováquia é uma equipa muito bem trabalhada, com uma ideia muito clara. Mostraram que são uma equipa à qual é difícil criar ocasiões de golo, só sofreram um golo, e têm uma intensidade com bola muito boa. É uma equipa em crescimento, tem todas as condições para conseguir o apuramento para o Europeu.”

Particularidades desta janela internacional

“O estágio de setembro é muito difícil. Pela minha experiência, há muitas mudanças a nível individual: equipas diferentes, estados de forma diferentes, quantidade de minutos diferentes nos jogadores. Mas vi um grupo focado, com muita concentração e paixão.”

Reação às palavras de Rúben Amorim sobre convocatória

“É importante saber que, para as nossas escolhas, para as novas convocatórias, temos um processo muito profissional e honesto. Há muito trabalho. O treinador trabalha com os seus jogadores, tem uma parte emotiva, é normal, mas para mim é muito importante dar seguimento a uma ideia de jogo, ter uma ideia do adversário. O que é importante é o talento do jogador. O momento de forma é importante, mas no estágio de março os minutos do jogador e o momento de forma são mais importantes. Pela experiência que tenho, o estágio de setembro não é para ver o momento de forma. É para ver o que os jogadores podem dar à nossa ideia de jogo, o talento, o compromisso. As convocatórias não podem agradar a todos. Nós temos de tomar decisões com processos profissionais. Estive em Alvalade, sigo 82 jogadores, não trabalho com 23 jogadores.”

Jogadores que estão na Arábia Saudita

“Quem atua na Arábia Saudita é quem, agora, tem mais minutos e ritmo. Eu vi o Cristiano, o Otávio e o Rúben [Neves] com um nível físico e competitivo muito elevado, com mais de 800 minutos de competição. O Rúben não está apto para o jogo de amanhã, mas acho que tem muitas possibilidades de estar apto para o segundo encontro.”

Palavras de Ronaldo sobre a liga portuguesa, utilizando a expressão “circo”

“É a opinião dele. O meu trabalho é seguir os jogadores. Para mim, para a seleção, não importa a equipa, a competição, importa o talento e a atitude para fazer uma equipa competitiva.”

Críticas à convocatória

“Nós temos mais de 80 jogadores nas cinco principais ligas da Europa. Depois, temos muitos jogadores muito populares, com carreiras de alto nível, a nível mundial. É normal que todos os adeptos tenham uma opinião. Para mim, é importante ter uma linha de trabalho. Trabalhamos sete ou oito dias para jogar dois jogos. Temos três estágios para um apuramento para um torneio europeu. O tempo de trabalho é muito importante, temos de ter uma relação, sermos mais competentes na nossa ideia de jogo. Eu controlo a informação dos jogadores da liga portuguesa e no estrangeiro. Depois, chamo o jogador e vejo a atitude, a paixão, o que é que o jogador quer fazer para a seleção. A escolha tem isso mais o adversário, mais o momento da época. O estágio de setembro não é igual ao de março. A escolha é honesta e profissional, mas claro que as convocatórias não podem agradar a todos. É o futebol, é normal, é parte da nossa vida.”

Como está Palhinha depois da transferência frustrada para o Bayern?

“O João Palhinha teve um momento muito difícil. A nível profissional, é um jogador para as melhores equipas do mundo. Como pessoa, foi muito difícil, porque não foi um interesse ou uma possível contratação. Apanhou um voo, teve uma mudança… Mentalmente, foi uma mudança de equipa. Foi difícil, mas acho que é positivo ter o João connosco. Acho que ele gostou de ter a família da federação e da seleção. Temos muito boas opções, o Rúben Neves fez um estágio muito bom, contra a Bósnia entrou bem e contra a Islândia esteve bem. O Otávio está fisicamente muito bem, o Danilo Pereira pode ser trinco.”

Falta de ritmo de Félix e Cancelo

“Temos todas as informações de que precisamos para tomar as decisões. Acho que quando João Cancelo e João Félix chegam a uma equipa como o Barcelona e jogam imediatamente, é um sinal de que os jogadores estão a um nível perfeito para jogar. O João Cancelo fez uma época e uma pré-época perfeita e o João Félix, com menos minutos, está psicologicamente a um nível muito positivo para ajudar a equipa.”

Que jogadores da seleção eslovaca destaca

“Sou um grande fã do futebol eslovaco. Segui a Eslováquia no Mundial 2010, quem é que não gostava do talento de jogadores como Marek Hamsik? De jogadores como Vladimir Weiss, que eu tentei contratar quando estava na Premier League. O futebol eslovaco é assim: apaixonado, nível técnico muito elevado. Esta equipa tem jogadores muito bons, que ganharam campeonatos de topo na Europa, como Lobotka ou Skriniar. Esta equipa eslovaca tem imenso potencial para o futuro.”