Roberto Martínez: “Acredito no talento do João Félix como futebolista e no seu talento como pessoa. Foi impecável nos últimos estágios”

Cancelo, Félix chamados

“O estágio de setembro tem a dificuldade de ser um estágio em que o mercado de verão está aberto e alguns jogadores estão numa situação difícil. Agora é um momento importante para apoiar jogadores como o Cancelo e o Félix e valorizar o trabalho que eles fizeram nos últimos estágios. Isso é muito importante para nós. Gostaria de pedir aos nossos adeptos apoio para o João Cancelo e para o Félix porque o seu trabalho merece”

Rubiales

“Antes de mais queria dar os parabéns à seleção feminina de Espanha, por um título histórico e único. E para a nossa equipa feminina de Portugal, as nossas Navegadoras, por dar um sentimento de orgulho ao país. Acho que o trabalho do Francisco Neto e da sua equipa técnica permitiu dar um passo em frente muito importante para o futebol feminino em Portugal. Sobre o presidente da federação espanhola, eu penso que cargos públicos, cargos importantes têm responsabilidades importantes. Precisamos de conduta exemplar e isso não aconteceu. É importante que o futebol tenha uma conduta exemplar, não só para o futebol mas para a vida em geral”

Abre precedente ao chamar jogadores que não estão em forma?

“É uma boa reflexão. É importante para mim que nós trabalhemos com consistência. O trabalho da seleção precisa de tempo, não é agrupar jogadores para um jogo. Gosto de valorizar o trabalho dos jogadores quando estão cá. Tivemos dois estágios, quatro vitórias, porque os jogadores trabalharam muito bem. Setembro é um estágio especial. Nunca gostei de ter o mercado aberto com jogos oficiais e agora é uma situação difícil para alguns e é preciso dar apoio. A federação, o futebol português precisam de apoiar os jogadores portugueses. Trabalhamos de forma muito dura e honesta e profissional para seguir todos os jogadores e temos uma pré-lista que segue jogadores em bom momento de forma. Temos de criar competitividade em todas as posições mas agora estamos num estágio em que o trabalho dos últimos dois estágios é mais importante do que o momento dos jogadores”

Mundial 2030

“Acho que a candidatura ibérica é um processo com muito trabalho e é um comboio que está acima de qualquer pessoa. Não é um momento de uma pessoa que vai dificultar o trabalho de uma candidatura. Acho que está num momento muito forte e esperemos que possa ter sucesso”

Pedro Neto e não Paulinho

“Gostei muito do início de liga do Paulinho. É um jogador de área, finalizador. Mas agora temos dois pontas de lança, o Cristiano e o Gonçalo Ramos, e é difícil ter uma oportunidade. Mas é importante para nós ter jogadores como o Paulinho a jogar a este nível, à espera de uma oportunidade. Não pode fazer mais, isso está claro. É importante ser consistente e ter uma boa época. Vamos ver a época dele”

Pepe de fora

“Medicamente não tem luz verde para estar na lista. Também o Renato Sanches, Rafa Guerreiro, André Silva, o Nuno Mendes”

Vinte anos de Cristiano Ronaldo na seleção

“Falámos muito do papel dele no último estágio como líder. É um jogador com 200 internacionalizações, é um caso único. Lembro-me de um jogo do Real Madrid contra o Everton e sofri com o talento do Cristiano. Gosto muito de ter o Cristiano no meu balneário e não na equipa contrária”

Eslováquia pode ser jogo decisivo para campanha?

“Não existe calma no futebol internacional. A Eslováquia está invicta, a ideia do treinador é de ataque, muito clara, bem trabalhada e estruturada. Temos de estar no nosso nível máximo. Todos os jogos são muito importantes e o jogo em Bratislava é um jogo essencial, frente a jogadores com uma mentalidade ganhadora. Teremos de estar perfeitos”

Opinião que formou do futebol português

“Adoro o futebol português, acho que o processo de formação é o melhor da Europa, não tenho dúvidas que os jogadores que vêm de um país de 10 milhões de habitantes têm um nível excecional. Gosto muito da competitividade da liga, das histórias do futebol de Portugal. Gostaria de ir a todos os estádios da liga. É um exemplo de futebol de formação e de criação de jogadores do mais alto nível”

Jogadores da liga saudita

“Acho que é um projeto novo. Temos de dar duas ou três épocas para ver se é um projeto sólido. Mas todas as ligas que possam dar competitividade aos nossos jogadores são essenciais. Vamos ver como os jogadores vão voltar da Arábia Saudita. Precisamos de aprender. Não acho que seja negativo, é diferente e precisamos de nos adaptar à situação que é real. Tenho experiência de jogadores que estavam fora da Europa e nunca foi uma situação negativa”

Ainda João Félix

“Acredito no talento do João Félix, como futebolista e no seu talento como pessoa. O João foi impecável no seu desempenho e trabalho nos últimos estágios e isso é muito importante. Está numa situação difícil. Não é uma situação futebolística, é decidir o próximo passo da carreira do João e é uma decisão de precisamos de apoiar. Ele vai aprender neste processo e eu valorizo o que o João fez nos últimos estágios. Espero que o próximo balneário do João seja um balneário que lhe dê a oportunidade de ser importante e mostrar o seu talento. É fácil de dizer, mas esperemos que isso aconteça”

Pedro Neto

“É um claro exemplo do trabalho que o Rui Jorge e a sua equipa técnica fazem nos sub-21. Gostei muito da sua atitude no Europeu. A sua responsabilidade. Vi os jogos com o Manchester United e contra o Everton e ele jogou sempre. É um jogador muito importante para a sua equipa agora. E nós agora com as lesões do Raphael Guerreiro e com o Nuno Mendes, acho que um jogador polivalente é perfeito para o que queremos contra a Eslováquia. Está num momento de forma muito bom e nós precisamos dessas qualidades”

Estrela - Estoril

“Fui ver o jogo porque gosto de histórias do futebol português, gostei muito, um jogo competitivo, vitória no último minuto. E gosto de jogadores jovens. Acho que o João Marques e o Gonçalo Gomes são jogadores com um futuro muito importante. O João Marques tem uma forma de entender o jogo muito importante e o Gonçalo está a crescer muito”

Possível candidatura de Luís Figo

“Não sabia. Para mim estou focado para ganhar à Eslováquia e Luxemburgo e tudo o que não seja isso não tenho uma opinião clara. A nossa federação está a trabalhar a um nível muito alto e é isso o que quero agora”