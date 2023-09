Mesmo com as vicissitudes do defeso, Roberto Martínez não apresenta novidades na lista de convocados de Portugal

A terceira convocatória de Roberto Martínez à frente da seleção nacional tinha como grande curiosidade saber o que faria o técnico com jogadores com os quais costuma contar mas que, pela instabilidade do mercado, têm andado com o futuro indefinido. João Cancelo e João Félix ainda não participaram em encontros oficiais nesta temporada, mas o catalão foi claro, dando um voto de confiança a ambos.

Os dois jogadores mantêm-se numa lista que tem Pedro Neto, anunciado entre os defesas, como grande novidade. O canhoto do Wolverhampton, habitual extremo, poderá contar para Martínez como ala.

De resto, comparando estes 24 com a última lista de Portugal, apenas saem Raphael Guerreiro e Renato Sanches, que estão lesionados, e Pepe, que o selecionador também anunciou não ter “luz verde médica” para marcar presença.

Lista de convocados de Portugal:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas: António Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Toti Gomes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nelson Semedo, Pedro Neto

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva,

Avançados: João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos

Na primeira janela internacional de 2023/24, Portugal fará dois encontros de qualificação para o Euro 2024. A 8 de setembro, a seleção viajará até à Eslováquia, para a quinta jornada do grupo J. A 11 de setembro, no Algarve, Portugal irá receber o Luxemburgo.

A equipa de Roberto Martínez lidera o grupo J, com quatro vitórias em quatro encontros, somando 14 golos a favor e zero em contra. Com 12 pontos, os portugueses estão dois pontos à frente da Eslováquia, tendo mais cinco pontos que o Luxemburgo.

A fase de qualificação para o Euro 2024 termina em novembro deste ano. O torneio disputar-se-á de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.