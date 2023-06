Cristiano Ronaldo e o golo no jogo 200: “Não posso pedir mais. Foi espetacular e inesquecível”

Importância da vitória e do golo

“Tem um sabor especial. Pelo dia que foi, pela homenagem que me fizeram, pelo jogo 200 pela seleção. Culminar com um golo, não posso pedir mais. Foi espetacular e inesquecível. Tenho de agradecer aos islandeses, à federação e aos meus companheiros por este momento”

Exibição

“Não fizemos uma boa exibição, mas nem sempre podemos jogar como queremos. Jogaram com um bloco muito baixo, um jogo muito direto e físico, com muita porrada. Mas as qualificações ganham-se com este tipo de jogos, de luta. Hoje foi na guerra, no sofrimento. Lutámos todos do princípio até ao fim. Estamos todos de parabéns”