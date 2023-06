Três alterações no onze de Roberto Martínez para o Portugal - Bósnia

Face ao encontro com o Luxemburgo, já em março, Roberto Martínez apresenta três novidades no onze de Portugal para o encontro com a Bósnia deste sábado. Quase todas esperadas: Diogo Costa, já se sabia, será titular. E nas alas regressam João Cancelo e Raphael Guerreiro - no último encontro estavam Dalot e Nuno Mendes no onze.

A aposta em Cristiano Ronaldo como referência no ataque mantém-se. O capitão faz este sábado o jogo 199 com a camisola de Portugal.

O onze de Portugal: Diogo Costa, António Silva, Rúben Dias, Danilo; João Cancelo, João Palhinha, Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo